В Австралии более 100 китов выбросилось на берег, половина из них погибла
Во вторник ночью, 25 июля, на побережье Западной Австралии массово выбросило более сотни китов: 51 из них погиб сразу, еще 46 удалось спасти
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что группу китов заметили примерно в 100 метрах от побережья пляжа Чейнс. Они были плотно сплочены. По словам свидетелей, это было необычным явлением.
Во вторник в течение ночи скончался 51 кит. Спасатели и представители власти пытались вернуть 46 выживших животных в море в среду. Киты стали самостоятельно выходить на берег.
BBC напомнил, что некоторые из самых массовых выбросов пилотных китов в Австралии произошли в 2018 году, когда 150 животных обнаружили на западе страны, а также в 2022 году в Тасмании – тогда к берегам вынесло 230 китов.
- 22 июля отмечалось, что за последние десять дней на восточное побережье Уругвая выбросило около двух тысяч мертвых пингвинов. Местные власти предполагают, что причиной такого явления может быть голод среди птиц из-за чрезмерного лова рыбы.
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