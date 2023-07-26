Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что группу китов заметили примерно в 100 метрах от побережья пляжа Чейнс. Они были плотно сплочены. По словам свидетелей, это было необычным явлением.

Во вторник в течение ночи скончался 51 кит. Спасатели и представители власти пытались вернуть 46 выживших животных в море в среду. Киты стали самостоятельно выходить на берег.

BBC напомнил, что некоторые из самых массовых выбросов пилотных китов в Австралии произошли в 2018 году, когда 150 животных обнаружили на западе страны, а также в 2022 году в Тасмании – тогда к берегам вынесло 230 китов.