В августе жители Земли смогут увидеть уникальное явление двойной суперлуны

Об этом пишет ScienceAlert.

Отмечается, что, несмотря на название, "голубая луна" на самом деле не светит голубым. Много веков назад этот термин использовался для описания невозможного события.

Однако после извержения вулкана в 1800-х годах небо действительно изменило странный цвет, придав Луне голубой оттенок. В разговорной речи "голубая луна" стала обозначать редкое событие, которое случается время от времени.

Сегодня, с точки зрения технической астрономии, "голубая луна" – это когда четыре полных луны приходятся на один сезон, в отличие от обычных трех. В то же время суперлуна – это явление, когда спутник, вращающийся по эллиптической орбите, находится немного ближе к нашей планете, чем обычно.

Если оба фактора возникают одновременно, это называется "суперголубая луна" или "голубая суперлуна".Луна 1 августа окажется в 357 530 км от Земли. Это будет первая суперлуна августа и вторая из четырех суперлун этого года. Она будет выглядеть примерно на 7,1% больше и почти на 15,6% ярче среднего полнолуния.

Следующее такое явление выпадет на 31 августа – тогда спутник будет находиться в 357 344 км от Земли. Он будет на 0,1% больше и ярче своего предшественника.

По данным экспертов Farmer's Almanac, давно отслеживающих движение спутника Земли, именно эта голубая луна будет "ближайшей, самой большой и яркой полной суперлуной в 2023 году".

Ни одна из этих лун не будет голубой, они могут выглядеть немного оранжевыми. Это потому, что полные месяцы в августе имеют тенденцию приближаться к Земле ниже горизонта. Подобно закату, это означает, что волны с более короткой длиной, такие как синий, рассеиваются в атмосфере, а волны с большей длиной, такие как красный и оранжевый, просвечиваются.

В последний раз голубая суперлуна такого типа украшала наше небо пять лет назад, в 2018 году, и тогда она была еще более красной, чем обычно. Фактически это была "суперголубая кровавая луна", потому что она произошла во время полного солнечного затмения, когда тень Земли полностью закрыла наш спутник.

Именно это придало луне большой, яркий и красный вид, как можно увидеть на видео ниже.

Следующее из этих трех лунных событий состоится не раньше 31 января 2037 года. К тому времени нам придется обойтись двумя оранжевыми суперголубыми лунами – одной в августе этого года, а другой – в августе 2032 года.