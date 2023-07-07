В августе выйдет в свет книга Сергея Руденко "Бой за Киев"
В издательстве "Фабула" готовится к печати новая книга ведущего телеканала "Еспресо" Сергея Руденко
Это рассказ о событиях российско-украинской войны, а именно о героической обороне Киева в феврале-марте 2022 года. Журналистская работа рассказывает как о событиях, предшествовавших началу полномасштабной войны, так и о наступлении на Киев.
Книга состоит из отдельных эссе, разворачивающих широкую панораму защиты обороны столицы весной 2022-го. Главным действующим лицом каждой из глав являются люди, попавшие в водоворот войны.
“Это – книга-рассказ о тех, кто оказался в водовороте российско-украинской войны в Киеве и в городках и селах вблизи столицы. Книга о характере миллионов людей, вставших на защиту Киева”, – рассказывает Сергей Руденко.
17 глав книги охватывают анализ довоенных событий, первые часы нападения путинской армии и реакцию в украинской столице, лицо сопротивления украинского народа, свидетельства участников боев и истории героев. Это истории Игоря Лапина, Ахтема Сеитабаева, Астамура Гумбы, Дмитрия Линько, Романа Бессмертного, Романа Ратушного, Макса Левина и многих других украинцев, ставших частью большой истории защиты Киева весной 2022-го.
На полках книжных магазинов издание появится в августе. В книге будет 204 страницы, дополняющие иллюстрации Никиты Титова.
Сейчас идет предзаказ книги . Заказать "Бой за Киев" можно на сайте "Фабулы".
Сергей Руденко – ведущий телеканала "Еспресо", автор книг об окружении Ющенко, Януковича, Тимошенко. В 2021 году в Украине вышла его книга "Зеленский без грима". В 2022 году эта работа была переведена 25 странами мира. Изданная в Германии книга вошла в список бестселлеров журнала Spiegel.
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