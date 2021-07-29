В августе в Украине ожидается увеличение летальных случаев от COVID-19, - ученые

Об этом сообщает НАН Украины.



Отмечается, что вырастет и смертность от коронавируса - в среднем за сутки будут регистрировать до 22 летальных случаев по состоянию на 10 августа.

Сейчас ухудшение эпидемиологической ситуации фиксируют на Востоке и на Юге Украины.

"Вместе с тем, риски значительного ускорения роста остаются высокими. За последнюю неделю драйверами роста числа случаев болезни оказались регионы на Востоке Украины и в меньшей степени на Юге Украины - после того, как неделю назад почти весь недельный прирост случаев болезни был сосредоточен в южных областях (прежде всего в Одесской области)", - говорится в сообщении.

Специалисты НАН также обеспокоены штаммом коронавируса Дельта, который уже обнаружили в Украине. Этот штамм активно распространяется в Европе и уже привел к значительному увеличению инфицированных в сутки.