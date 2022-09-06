В августе украинцы зарегистрировали втрое меньше подержанных европейских автомобилей, чем за то же время в прошлом году, - Укравтопром
За прошлый месяц украинцы зарегистрировали 16,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, что в три раза меньше полученных данных в августе 2021 года
Об этом сообщил Укравтопром в телеграмме."За прошлый месяц украинцы зарегистрировали 16,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда оказалось в три раза меньше показателя августа 2021 года. Относительно июля текущего года пополнение автопарка Украины подержанными авто уменьшилось на 64 %", - пишет Укравтопром.
Как отмечается в сообщении, на украинские номера в августе чаще всего переходили автомобили модели Volkswagen Golf, в том числе украинцы зарегистрировали 987 машин.
"Второй результат у Renault Megane – 841 растаможенных и зарегистрированных авто. На третьем месте Volkswagen Passat – 773 ед. Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели в августе стали 499 украинцев. Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 482". – пишет Укравтопром.
Также сообщается, что всего с января по август 2022 года украинские номера получили почти 327 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран. Это на 9% больше прошлогоднего показателя и в 13,4 раза больше новых легковых авто, зарегистрированных за тот же период.
- Напомним, Верховная Рада вернула уплату пошлин и НДС при импорте товаров, в том числе автомобилей, с 1 июля.
- За июль государственный бюджет удалось наполнить дополнительными 1,72 млрд грн благодаря прекращению действия льготного растаможивания автомобилей.
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