В августе украинцы оформили почти 340 тыс. загранпаспортов – на 57% больше, чем в прошлом году
Государственная миграционная служба за август оформила гражданам Украины почти 340 тысяч загранпаспортов
Об этом ГТСУ сообщает в Фейсбуке.
По информации ведомства, ID-карт оформлено более 126 тысяч, загранпаспортов – более 338 тысяч.
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года ID-карт оформлено менее на 32%, в то же время загранпаспортов – больше на 57%.
- Напомним, правительство разрешило оформлять украинский и загранпаспорта за границей.
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