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В августе украинцы оформили почти 340 тыс. загранпаспортов – на 57% больше, чем в прошлом году

3 сентября, 2022 суббота
05:58
Общество

Государственная миграционная служба за август оформила гражданам Украины почти 340 тысяч загранпаспортов

Об этом ГТСУ сообщает в Фейсбуке.

По информации ведомства, ID-карт оформлено более 126 тысяч, загранпаспортов – более 338 тысяч.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года ID-карт оформлено менее на 32%, в то же время загранпаспортов – больше на 57%.

  • Напомним, правительство разрешило оформлять украинский и загранпаспорта за границей.

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беженцы из Украины
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