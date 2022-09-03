Об этом ГТСУ сообщает в Фейсбуке.

По информации ведомства, ID-карт оформлено более 126 тысяч, загранпаспортов – более 338 тысяч.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года ID-карт оформлено менее на 32%, в то же время загранпаспортов – больше на 57%.

Напомним, правительство разрешило оформлять украинский и загранпаспорта за границей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb