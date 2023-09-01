В августе Украина импортировала 1,1 млрд кубометров газа из ЕС и Молдовы
В августе 2023 года Украина импортировала почти 1,1 миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы: сохранение такой тенденции ожидается и в сентябре
Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).
В августе 66% объемов газа поступило на хранение в режиме "таможенный склад", в то время как 34% поступили в режиме short-haul с целью закачки на "таможенный склад". Для хранения в Украину основные объемы завезли трейдеры-нерезиденты.
Отмечается, что дополнительные направления, появившиеся с 2022-2023 годов, удалось загрузить на более высокий процент, чем те, которые существуют уже много лет. Это стало возможным благодаря мерам, которые приняли ОГТСУ совместно со смежными операторами, при поддержке Кабинета Министров, Министерства энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
"Показатели импорта природного газа в августе свидетельствуют, что такая тенденция сохранится по меньшей мере и в сентябре. Пока почти все западные точки входа в украинскую ГТС работают на полную мощность: Польша использовала в июле-августе на 81%, Венгрия – на 89%, виртуальный реверс по Молдове - на 98%. Также есть возможность нарастить объемы со стороны Словакии", - проинформировал генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.
- 16 августа в Минэнерго заявили, что Украина имеет крупнейшие газовые хранилища в Европе, объем которых составляет более 30 миллиардов куб. метров. В настоящее время в них закачано около 600 миллионов кубометров газа европейских трейдеров.
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