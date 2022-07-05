В августе ситуация на линии фронта может стабилизироваться, а ВСУ начать контрнаступление, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Господин Буданов достаточно последователен в своих заявлениях. Он говорит о том, что активная фаза боевых действий должна завершиться в августе, однако это будет зависеть от объемов поступления западного оружия. По-моему, действительно у врага, даже учитывая накопление силы и резервов, не будет сил для того, чтобы продавить нашу оборону непосредственно в Славянске и Краматорске", – пояснил Згурец.

Аналитик считает, что август действительно может стать переломным по всей линии фронта в пользу Вооруженных сил Украины.

"Август может стать началом стабилизации всей линии фронта. То есть, когда враг не может продолжать активные наступательные действия, а Вооруженные силы Украины смогут проводить контрнаступательные действия. В частности, мы говорим о правом берегу Днепра в Херсонской области. Поэтому, я считаю, что успешные контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской и Запорожской области смогут изменить положения о переговорах с Российской Федерацией. Однако и контрнаступление ВСУ, по моему мнению, не сможет привести к переговорам с Россией. Поскольку главной целью Путина является уничтожение государственности Украины", - добавил он.

4 июля начальник Главного разведывательного управления Минобороны Кирилл Буданов заявил, что первые крупные победы Украины в войне с Россией следует ожидать в августе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb