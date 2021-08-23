В августе - сентябре Украина ожидает 6,5 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко

Об этом он сказал на брифинге, сообщает "Укринформ".

"Вакцины продолжают поступать. В августе будут еще поставки и в сентябре. Минимум 6,5 миллиона доз вакцины придет", - сказал Ляшко.

По его словам, сейчас в пунктах прививки в медучреждениях, в пунктах массовой вакцинации, в мобильных бригад есть налицо около 9,5 млн доз вакцины.



В то же время он спрогнозировал всплеск заболеваний COVID-19 зимой. Глава Минздрава отметил, что в Украине и странах Евросоюза динамика роста количества случаев заболевания COVID-19 отличается.

"В Украине мы видим постепенный рост, и он отражает ту динамику, которая была у нас в 2020 году. Поэтому, если смотреть эту динамику, несмотря на то, что это и другие штаммы, мы можем говорить о большем росте количества случаев именно в зимний период. А поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост (в период) середина октября-ноябрь и начало декабря, то вторая волна - это февраль и март ", - пояснил министр.

Ляшко отметил, что система здравоохранения готовят к тому, чтобы она смогла быстро реагировать на возможный всплеск заболевания коронавирусной инфекцией.