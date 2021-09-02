В августе СБУ заблокировала 43 кибератаки на органы власти
В августе 2021 года Служба безопасности Украины заблокировала 43 кибератаки на информационные системы украинских государственных органов власти
Об этом передает пресс-служба СБУ.
"Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в августе 2021 года прекратили и нейтрализовали 43 кибератаки на информационные системы органов государственной власти", - говорится в сообщении.
Отмечается, это произошло благодаря анализу более 36000 критических событий информационной безопасности, выявленных в августе.
В основном основными типами обнаруженных киберугроз (хакерских атак) были:- соединение с командно-контрольными серверами (C & C Server)
- попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack)
- атаки на вэб-приложения (Web App Attack)
- вредоносное программное обеспечение (Malware) и другие.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о создании кибервойск в Украине.
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