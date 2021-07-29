В августе Ryanair и SkyUp запустят ряд новых авиарейсов из Львова

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

По информации перевозчика, также будет возобновлено выполнение рейсов в Краков, Будапешт и Дюссельдорф.

Так, Ryanair запускает два новых регулярные рейсы по направлениям:

Львов-Каунас (стартуют 2 августа и будут осуществляться по понедельникам и пятницам)

Львов-Венеция (Тревизо, стартуют 3 августа и будут осуществляться по вторникам и субботам).

Также, Ryanair возобновит курсирование по следующим направлениям:

Львов-Краков (с 1 августа, рейсы будут осуществляться каждую пятницу и воскресенье)

Львов-Будапешт (с 3 августа, рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам)

Львов-Дюссельдорф (с 5 августа, рейсы будут осуществляться по понедельникам и четверг).

Ожидается новое регулярное направление от SkyUp:

Львов-Даммам с 5 августа (вылет из Львова понедельникам и четвергам, в обратном направлении - по вторникам и субботам).