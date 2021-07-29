В августе Ryanair и SkyUp запустят ряд новых авиарейсов из Львова
В августе из международного аэропорта "Львов" запустят ряд новых авиарейсов
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
По информации перевозчика, также будет возобновлено выполнение рейсов в Краков, Будапешт и Дюссельдорф.
Так, Ryanair запускает два новых регулярные рейсы по направлениям:
- Львов-Каунас (стартуют 2 августа и будут осуществляться по понедельникам и пятницам)
- Львов-Венеция (Тревизо, стартуют 3 августа и будут осуществляться по вторникам и субботам).
Также, Ryanair возобновит курсирование по следующим направлениям:
- Львов-Краков (с 1 августа, рейсы будут осуществляться каждую пятницу и воскресенье)
- Львов-Будапешт (с 3 августа, рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам)
- Львов-Дюссельдорф (с 5 августа, рейсы будут осуществляться по понедельникам и четверг).
Ожидается новое регулярное направление от SkyUp:
Львов-Даммам с 5 августа (вылет из Львова понедельникам и четвергам, в обратном направлении - по вторникам и субботам).
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