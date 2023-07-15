Об этом пишет Reuters.

Издание, ссылаясь на три источника знакомых с этим вопросом, отмечает, что РФ поручила нефтяным компаниям сократить планы поставок на следующий месяц.

Также известно, что согласно торговым источникам и данным Refinitiv Eikon, августовские сокращения углубят сокращение экспорта в период с мая по июль, которое уже составляет 500 тыс. баррелей в день.

Члены организации экспортеров нефти ОПЕК+ сокращают поставки с ноября, чтобы поддержать цены. В текущем месяце Россия пообещала сократить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки в августе, а Саудовская Аравия продолжила сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки.

"Июльские нагрузки нефти из западных портов, таких как Приморск и Усть-Луга в Балтийском море и Новороссийск в Черном море, в этом месяце упадут до 1,9 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,3 млн баррелей в сутки в июне и 2,4 млн баррелей в сутки в мае", – говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что спикер вице-премьера РФ Александра Новака, отвечающий за отношения Москвы с ОПЕК+ заявил, что российские компании сами будут решать, сокращать ли добычу нефти в августе, но задача России – сократить поставки на мировые рынки.