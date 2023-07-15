В августе Россия сократит экспорт нефти, - Reuters
Россия планирует сократить экспорт нефти из западных портов в следующем месяце примерно на 100 – 200 тыс баррелей в день по сравнению с июлем, поскольку Москва выполняет свое обещание вместе с лидером ОПЕК Саудовской Аравией
Об этом пишет Reuters.
Издание, ссылаясь на три источника знакомых с этим вопросом, отмечает, что РФ поручила нефтяным компаниям сократить планы поставок на следующий месяц.
Также известно, что согласно торговым источникам и данным Refinitiv Eikon, августовские сокращения углубят сокращение экспорта в период с мая по июль, которое уже составляет 500 тыс. баррелей в день.
Члены организации экспортеров нефти ОПЕК+ сокращают поставки с ноября, чтобы поддержать цены. В текущем месяце Россия пообещала сократить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки в августе, а Саудовская Аравия продолжила сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки.
"Июльские нагрузки нефти из западных портов, таких как Приморск и Усть-Луга в Балтийском море и Новороссийск в Черном море, в этом месяце упадут до 1,9 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,3 млн баррелей в сутки в июне и 2,4 млн баррелей в сутки в мае", – говорится в сообщении.
Кроме этого, отмечается, что спикер вице-премьера РФ Александра Новака, отвечающий за отношения Москвы с ОПЕК+ заявил, что российские компании сами будут решать, сокращать ли добычу нефти в августе, но задача России – сократить поставки на мировые рынки.
- 15 июля сообщалось, что крупнейшая в мире компания по обслуживанию нефтяных месторождений SLB заявила об остановке поставок товаров и услуг в РФ.
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