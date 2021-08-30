В августе площадь земель по новым соглашениям с сельхозучастками увеличилась втрое

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики.



По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Тараса Клювы, площадь земель, по которым зарегистрированы сделки в рамках рынка земли, в августе составила 17,3 тыс. га, что почти в три раза больше, чем в июле (6 тыс. га).



"Мы видим тенденцию к увеличению сделок купли-продажи почти в три раза. Можно сказать, что уровень доверия людей к земельной реформе увеличился. В настоящее время среднее количество сделок в день составляет около 200, средний размер земельного участка колеблется в пределах двух гектаров. Всего на данный момент насчитывается около 11 тысяч сделок ", - цитирует пресс-служба слова Клювы.



Он отметил, что больше транзакций зафиксировано в Полтавской области - 2,7 тыс. га, или более 0,12% от всех сельхозземель области. В тройке лидеров оказались Харьковская и Кировоградская области - 0,10% и 0,09% всей площади сельхозземель области соответственно.



По данным Клювы, в 65% сделок фигурирует товарная земля, остальные 35% - личное крестьянское хозяйство.



Кроме того, по словам заместителя председателя Госгеокадастра Анатолия Мирошниченко, уже завершается работа над запуском автоматизированной системы мониторинга земельных отношений. Так, на прошлой неделе завершилась работа над обновлением технического задания на функционирование системы мониторинга, отражающей информацию по каждому кадастровому номеру.

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