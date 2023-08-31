В августе из-за обстрелов РФ в Украине пострадали 19 объектов культурной инфраструктуры

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Так, по состоянию на 29 августа 2023 года убытки понесли 1624 объекта культурной инфраструктуры, из них 591 объект разрушен. Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Херсонской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Луганской областях.

В сообщении говорится, что за последний месяц общая численность пострадавших объектов культурной инфраструктуры выросла на 19 единиц, большая часть которых приходится на Одесчину.

Наибольшее количество повреждений получили клубные заведения (47% общего количества учреждений культурной инфраструктуры, понесших убытки).

В общей сложности пострадали:

клубные заведения – 769;

библиотеки – 610;

музеи и галереи – 93;

театры и филармонии – 30;

заведения художественного образования – 122.

"Повреждены и разрушены клубные учреждения, библиотеки, музеи, театры, филармонии, заведения художественного образования (художественные школы и колледжи) и объекты культурного наследия на территории 230 территориальных громад, в частности в Донецкой, Сумской, Луганской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Одесской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Закарпатской областях и г. Киеве", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, почти вся территория Луганской и значительные части территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей до сих пор находятся во временной оккупации. Это делает невозможным расчет точного количества объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.