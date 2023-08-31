В августе из-за обстрелов РФ в Украине пострадали 19 объектов культурной инфраструктуры
Всего из-за российской агрессии в Украине пострадали 1624 объекта культурной инфраструктуры, без учета памятников культурного наследия. Почти треть из них разрушены
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
Так, по состоянию на 29 августа 2023 года убытки понесли 1624 объекта культурной инфраструктуры, из них 591 объект разрушен. Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Херсонской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Луганской областях.
В сообщении говорится, что за последний месяц общая численность пострадавших объектов культурной инфраструктуры выросла на 19 единиц, большая часть которых приходится на Одесчину.
Наибольшее количество повреждений получили клубные заведения (47% общего количества учреждений культурной инфраструктуры, понесших убытки).
В общей сложности пострадали:
- клубные заведения – 769;
- библиотеки – 610;
- музеи и галереи – 93;
- театры и филармонии – 30;
- заведения художественного образования – 122.
"Повреждены и разрушены клубные учреждения, библиотеки, музеи, театры, филармонии, заведения художественного образования (художественные школы и колледжи) и объекты культурного наследия на территории 230 территориальных громад, в частности в Донецкой, Сумской, Луганской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Одесской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Закарпатской областях и г. Киеве", - отмечают в ведомстве.
Кроме того, почти вся территория Луганской и значительные части территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей до сих пор находятся во временной оккупации. Это делает невозможным расчет точного количества объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.
- В начале августа в Минкульте сообщали , что за период с 24 февраля 2022 года по 25 июля 2023 года в Украине в результате российской вооруженной агрессии повреждены или разрушены 763 объекта культурного наследия.
- Утром субботы, 19 августа 2023 года, российские оккупанты ударили баллистической ракетой по Драматическому театру в Чернигове во время проведения там выставки производителей дронов.
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