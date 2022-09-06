В августе из пяти областей Украины эвакуировалось более 60 тыс. человек, - Минрегион
В августе более 60 тысяч жителей Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей выехали в безопасные регионы
Об этом сообщила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук .
Как говорится в сообщении, за последний месяц из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей выехало более 60 тысяч человек.
"Большинство регионов нашего государства продолжают принимать у себя внутренних переселенцев, которые едут с прифронтовых и оккупированных территорий... Только за последний месяц из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей эвакуировались более 60 тыс. наших граждан, большинство из которых - это женщины, дети, маломобильные и пожилые люди. И этот процесс ежедневно продолжается", - сказала Верещук.
По словам министерши, значительный объем работы в этой связи ложится на общины и руководителей мест компактного проживания внутри перемещенных лиц.
"От их умения хозяйствовать зависит не только ход дальнейшей эвакуации, но и то, как будут чувствовать себя наши сограждане на новом месте. Тем более, что сейчас первоочередная задача повестки дня - подготовка к зиме. Нужно утеплить помещение, приобрести теплую одежду, в том числе для детей, привиться и т.д.", - говорится в сообщении.
Вице-премьер-министр пообещала, что вместе с командой Минреинтеграции готова приобщиться к решению неотложных проблем. Также Верещук обратилась к руководителям мест компактного проживания ВПЛ с просьбой организоваться, сформировать перечень нужд, которые невозможно решить своими силами, и передать их непосредственно в Минреинтеграцию.
"Пока наши военные выбрасывают врага с нашей земли, мы должны сплотиться на гуманитарном фронте, не дать врагу посеять раздор и уныние, мы должны победить... Обращайтесь – поможем!", - сказала Верещук.
- Украина требует от РФ предоставить коридор для эвакуации женщин и детей с территорий возле ЗАЭС.
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