Об этом сообщила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук .

Как говорится в сообщении, за последний месяц из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей выехало более 60 тысяч человек.

"Большинство регионов нашего государства продолжают принимать у себя внутренних переселенцев, которые едут с прифронтовых и оккупированных территорий... Только за последний месяц из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей эвакуировались более 60 тыс. наших граждан, большинство из которых - это женщины, дети, маломобильные и пожилые люди. И этот процесс ежедневно продолжается", - сказала Верещук.

По словам министерши, значительный объем работы в этой связи ложится на общины и руководителей мест компактного проживания внутри перемещенных лиц.

"От их умения хозяйствовать зависит не только ход дальнейшей эвакуации, но и то, как будут чувствовать себя наши сограждане на новом месте. Тем более, что сейчас первоочередная задача повестки дня - подготовка к зиме. Нужно утеплить помещение, приобрести теплую одежду, в том числе для детей, привиться и т.д.", - говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр пообещала, что вместе с командой Минреинтеграции готова приобщиться к решению неотложных проблем. Также Верещук обратилась к руководителям мест компактного проживания ВПЛ с просьбой организоваться, сформировать перечень нужд, которые невозможно решить своими силами, и передать их непосредственно в Минреинтеграцию.

"Пока наши военные выбрасывают врага с нашей земли, мы должны сплотиться на гуманитарном фронте, не дать врагу посеять раздор и уныние, мы должны победить... Обращайтесь – поможем!", - сказала Верещук.