В августе из опасных регионов эвакуировали около 35 тыс. человек, треть – дети
С начала августа около 35 тысяч мирных жителей эвакуировались из опасных регионов, треть из них - дети
Об этом информирует в телеграме Минреинтеграции Украины .
Большое количество людей уехало из Донецкой области, где объявлена обязательная эвакуация. Также украинцы выезжают из временно оккупированных районов Херсонщины, Луганщины, Харьковщины и Запорожской области.
С начала августа на безопасную территорию Украины эвакуировались около 35 тысяч мирных жителей, почти 10 тысяч из них – дети.
"Спасти детей от опасности – обязанность государства и каждого взрослого. Именно поэтому я не устаю призывать: не подвергайте детей риску, выезжайте. Будьте ответственными родителями, опекунами, воспитателями! Вас вместе с детьми ждут во многих безопасных регионах!" - обратилась вице-премьер-министр Ирина Верещук.
- 30 июля Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.
- Эвакуация из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию проходит в очень сложных условиях, рассказал волонтер Александр Ярошенко.
- Напомним, за 5 дней из Донецкой области эвакуировали почти 2 тыс. человек. Обязательная эвакуация продолжается .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.31
-
EUR
Покупка 39.46Продажа 40.46
- Актуальное
- Важное