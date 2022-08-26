Об этом информирует в телеграме Минреинтеграции Украины .

Большое количество людей уехало из Донецкой области, где объявлена обязательная эвакуация. Также украинцы выезжают из временно оккупированных районов Херсонщины, Луганщины, Харьковщины и Запорожской области.

С начала августа на безопасную территорию Украины эвакуировались около 35 тысяч мирных жителей, почти 10 тысяч из них – дети.

"Спасти детей от опасности – обязанность государства и каждого взрослого. Именно поэтому я не устаю призывать: не подвергайте детей риску, выезжайте. Будьте ответственными родителями, опекунами, воспитателями! Вас вместе с детьми ждут во многих безопасных регионах!" - обратилась вице-премьер-министр Ирина Верещук.

30 июля Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.

Эвакуация из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию проходит в очень сложных условиях, рассказал волонтер Александр Ярошенко.

Напомним, за 5 дней из Донецкой области эвакуировали почти 2 тыс. человек. Обязательная эвакуация продолжается .

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