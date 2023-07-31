В августе генерация электричества уменьшится, ограничений пока не прогнозируют, но экономить надо
В августе еще больше энергоблоков в Украине будет в ремонтах, поэтому производство электроэнергии уменьшится, компенсировать это можно будет частично из-за импорта электроэнергии, а также экономию потребителями, ограничивать потребление пока не прогнозируется
Об этом сообщили в понедельник в НЭК "Укрэнерго".
Август прогнозируется самым сложным для энергосистемы из-за дальнейшего вывода в ремонт некоторых энергоблоков. Это существенно снизит доступный объем мощностей для покрытия потребления. Компенсировать их можно будет частично из-за импорта электроэнергии из Европы, а также экономного использования электроэнергии потребителями. В настоящее время ограничение потребления не прогнозируется.
Ситуация с потреблением
Потребление в субботу и воскресенье было ниже, чем в рабочие дни. Это типично для выходных. Наибольшее потребление приходилось на вечерние часы. Это самое сложное время для энергосистемы, которая восстанавливается после массированных ракетных и дроновых ударов продолжавшихся полгода россиян.
Добавляется, что 31 июля в рабочий день прогнозируется увеличение потребления по сравнению с выходными. Поэтому, ввиду ограниченных возможностей электростанций производить электроэнергию, необходимо экономно пользоваться электроэнергией, особенно в вечерние часы.
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Помощь энергосистеме:
- бережливо потребляйте электроэнергию;
- охлаждайте помещение не ниже 23˚С;
- выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;
- переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;
- выключайте свет, выходя из помещения.
Ситуация с производством электроэнергии
В сообщении говорится, что в августе ожидается наибольшее количество энергоблоков в ремонтах. Поэтому в энергосистеме предусматриваются очень ограниченные возможности покрытия высокого потребления.
Ситуация с экспортом и импортом электроэнергии
Сегодня осуществляется импорт электроэнергии из Словакии с 8:00 до 10:00 и вечером максимального потребления с 17:00 до 23:00 мощностью до 350 МВт, а также из Молдовы с 17:00 до 23:00 до 90 МВт.
Экспорт отсутствует.
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