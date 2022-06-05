В августе футбол вернется в Украину, - президент УАФ Павелко
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в августе в Украине возобновятся футбольные турниры
Об этом сообщает AP .
По словам Андрея Павелко, он разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого они договорились о возобновлении футбольных соревнований в Украине.
"Я разговаривал с нашим президентом Владимиром Зеленским о том, насколько важно отвлечь людей футболом. Мы вместе приняли решение, что в августе возобновим чемпионат Украины. В Украине мы будем играть на всех уровнях: УПЛ, первая лига, вторая лига, женский чемпионат. на всех уровнях мы начнем в августе. Решение принято совместно с президентом Украины", - сказал Павелко.
Он добавил, что поставил в известность об этом решении президентов ФИФА и УЕФА Джанни Инфантино и Александера Чеферина.
"Я сообщил Чеферину и Инфантино, что мы восстановим чемпионаты во время военного положения в Украине, под бомбами. Мы рассчитываем на их поддержку. Мы обсуждаем детали. Мы обсудим с нашим военным советом и правительством, как это безопасно все организовать", – отметил Павелко .
- 31 мая стало известно, что Министерство молодежи и спорта, невзирая на полномасштабную войну с Россией, разрешило проводить в Украине спортивные соревнования.
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