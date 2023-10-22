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В Авдеевке враг вынужден прекратить активные массовые контратаки, - генерал Маломуж

22 октября, 2023 воскресенье
11:32
Война с Россией

ВСУ уничтожают оккупантов под Авдеевкой и не дают окружить. Враг вынужден прекратить активные массовые контратаки

Об этом рассказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж в эфире телеканала "Еспресо".

"Фактически, мы обесцениваем все удары, и теперь враг вынужден не только остановиться, но и прекратить активные массовые контратаки. Секторально враг еще пытается разбиться небольшими группами, двигаться дальше, чтобы окружить поплотнее, но это им уже не удается. Я думаю, что этот формат мы выдержим. Сейчас ВСУ уничтожают передовые части оккупантов, чтобы подтянуть системы нападения врага. Их уничтожение является предпосылкой не только защиты Авдеевки, а возможно, наступления", - отметил Маломуж.

По его словам, основная цель сегодня для россиян - взять Авдеевку в окружение.

"Враг пытается зайти с юга и севера, дальше пытается двигаться. Все больше и больше накапливается сил. Сначала было дополнительно три бригады, сейчас ряд штурмовых бригад, особенно высокопрофессиональная отдельная бригада, которая принимала участие на других направлениях", - сообщил Маломуж.

Он подчеркнул, что ВСУ четко определили модель действий на этом направлении.

"ВСУ сегодня уничтожают врага под Авдеевкой и не дают ему окружить. У украинской стороны выгодные оперативные и боевые позиции", - резюмировал Маломуж.

  • 11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и сейчас оккупанты пытаются взять его в кольцо.

  • Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил , что российские террористы бросили до 2 тысяч личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки. Он также отметил , что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, предпринимает безуспешные штурмовые действия.

  • 12 октября эксперты ISW отметили , что попытки атак россиян в районе Авдеевки вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим преимуществам, однако они имеют другую цель - сковать украинские силы и не допустить их передислокации на другие участки фронта.

  • На следующий день стало известно, что за три дня российские войска захватили 4,52 кв. км территории по разным направлениям возле Авдеевки. Оккупанты несут значительные потери в технике и живой силе.

  • Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов рассказал о новой тактике врага возле Авдеевки, отметив, что ситуация близка к критической. В то же время главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает , что войска РФ готовы к длительной наступательной операции на Авдеевском направлении.

  • Уже 14 октября в Институте изучения войны отчитались , что попытки РФ атаковать Авдеевку провалились – их наступление может превратиться в "битие в бетонную стену". А Силы обороны за сутки на Авдеевском направлении отразили около 20 атак оккупантов.

  • Координатор совбеза Белого дома Джон Кирби подчеркнул , что новое наступление российской армии возле Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом для Соединенных Штатов, и отметил, что украинские защитники отразят атаку оккупантов.

  • Впоследствии стало известно, что российские оккупанты установили новую дату полного выхода на административные границы Донецкой области – до 31 декабря 2023 года они планируют оккупировать весь регион. В то же время уже сейчас россияне уничтожают Авдеевку.

  • 15 октября аналитики ISW рассказали , что российские войска сталкиваются с рядом серьезных проблем во время наступления на Авдеевку. В частности, речь идет об оборонных укреплениях украинских военных и проблемах с медицинским обеспечением в самой армии РФ. А издание The Economist написало , что независимо от того, удастся российским войскам захватить Авдеевку на Донетчине или нет, это все еще будет негативно влиять на длительное украинское контрнаступление на юге.

  • 16 октября американский ISW отметил, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились , у оккупантов многочисленные потери солдат и техники. Барабаш тогда подчеркнул , что враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение. Но уже 17 октября в ISW отметили, что в ближайшие дни россияне могут активизировать попытки оцепить Авдеевку, а в британской разведке считают, что наступление россиян на город будет самым масштабным с начала года, ведь они хотят оккупировать Донецкую область в ее административных пределах.

  • Кроме того, сообщалось , что после начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские: за шесть дней наступления российская армия потеряла по меньшей мере 118 единиц техники против 25 в Украине.

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военные силы Украины
Донетчина
Авдеевка
наступление ВСУ
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