В Авдеевке враг вынужден прекратить активные массовые контратаки, - генерал Маломуж

Об этом рассказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж в эфире телеканала "Еспресо".

"Фактически, мы обесцениваем все удары, и теперь враг вынужден не только остановиться, но и прекратить активные массовые контратаки. Секторально враг еще пытается разбиться небольшими группами, двигаться дальше, чтобы окружить поплотнее, но это им уже не удается. Я думаю, что этот формат мы выдержим. Сейчас ВСУ уничтожают передовые части оккупантов, чтобы подтянуть системы нападения врага. Их уничтожение является предпосылкой не только защиты Авдеевки, а возможно, наступления", - отметил Маломуж.

По его словам, основная цель сегодня для россиян - взять Авдеевку в окружение.

"Враг пытается зайти с юга и севера, дальше пытается двигаться. Все больше и больше накапливается сил. Сначала было дополнительно три бригады, сейчас ряд штурмовых бригад, особенно высокопрофессиональная отдельная бригада, которая принимала участие на других направлениях", - сообщил Маломуж.

Он подчеркнул, что ВСУ четко определили модель действий на этом направлении.

"ВСУ сегодня уничтожают врага под Авдеевкой и не дают ему окружить. У украинской стороны выгодные оперативные и боевые позиции", - резюмировал Маломуж.