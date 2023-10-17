В Авдеевке уже около полугода не могут найти ребенка, подлежащего обязательной эвакуации

Об этом " Новости Донбасса " сообщил начальник Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

"К сожалению, у нас официально есть еще один ребенок в городе - это мальчик десяти лет, которого мы не можем найти уже, пожалуй, полгода. Не получают они гуманитарной помощи, никто за них не получает Сначала, когда еще не было постановления Кабинета Министров о принудительной эвакуации, конечно, мы уговаривали их ехать.Потом уже было понятно, что это постановление будет, и через неделю, может, чуть больше к этому решению, они начали хоронить парня. То есть мать была, она приходила, получала гуманитарную помощь, а парня не было», – сказал чиновник.

Барабаш отметил, что после постановления правительства о принудительной эвакуации были проведены обыски по месту жительства ребенка, но мальчика там не было.

Чиновник высказал подозрение, что семья находится в старой части города, а может быть, уже погибла.