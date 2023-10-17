В Авдеевке уже около полугода не могут найти ребенка, подлежащего обязательной эвакуации
В Авдеевке Донецкой области родители скрывают от эвакуации 10-летнего мальчика. Его не могут найти уже не менее 5 месяцев
Об этом " Новости Донбасса " сообщил начальник Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.
"К сожалению, у нас официально есть еще один ребенок в городе - это мальчик десяти лет, которого мы не можем найти уже, пожалуй, полгода. Не получают они гуманитарной помощи, никто за них не получает Сначала, когда еще не было постановления Кабинета Министров о принудительной эвакуации, конечно, мы уговаривали их ехать.Потом уже было понятно, что это постановление будет, и через неделю, может, чуть больше к этому решению, они начали хоронить парня. То есть мать была, она приходила, получала гуманитарную помощь, а парня не было», – сказал чиновник.
Барабаш отметил, что после постановления правительства о принудительной эвакуации были проведены обыски по месту жительства ребенка, но мальчика там не было.
Чиновник высказал подозрение, что семья находится в старой части города, а может быть, уже погибла.
- В марте 2023 года Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей по сопровождению одного из родителей или другого законного представителя из зон активных боевых действий.
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