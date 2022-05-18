В Авдеевке тяжелая ситуация, есть проблемы с эвакуацией – это мешает военным выполнять свою работу, – боец ТрО Егор Фирсов
Боец ТрО Егор Фирсов считает, что мирных суток в Авдеевке нет, поэтому людям следует эвакуироваться несмотря ни на что – это сохранит им жизнь и упростит работу военным и медикам
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Среди жертв есть как военные, так и гражданские. Вчера, к сожалению, погибла молодая девушка, остался маленький ребенок. Мы просим людей уезжать: я уже лично с ними общался, также постоянно военно-гражданская администрация делает обращения относительно эвакуации. Оставаясь на местах, гражданские усложняют работу и военным, и медикам – и в принципе везде", – подчеркнул Фирсов.
Боец добавил, в Авдеевке неделями продолжаются бои, враг каждые сутки наносит удары.
"В Авдеевке не бывает такого, чтобы ночь прошла спокойно. Постоянно обстрелы, разрываются снаряды. За последние недели не было такого дня, чтобы враг не пытался прорвать оборону и прекращал обстрелы", - сказал он.
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