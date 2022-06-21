Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"В Авдеевке ситуация стабильно плохая. Враг снова лупит по всему городу. Сегодня ночью уничтожена школа… В последнее время школа была волонтерским центром, там гражданские люди могли взять пищу, воду и средства гигиены. Сейчас школа дотла сгорела. Город на грани гуманитарной катастрофы, в городе осталось несколько тысяч человек, они не могут уехать. В городе нет газа, воды и, конечно, не работают магазины - нет ничего. После того, как орки сожгли школу, то можно утверждать, что в городе уже нет и еды", - подчеркнул он.



Фирсов добавил, что на фронте не хватает медицинского персонала.



"В целом количество Вооруженных сил Украины увеличилось в 3-4 раза. То есть с 250 тыс. мы достигаем цифры в около 1 млн воинов. Однако медицинская служба не была увеличена. И, конечно, врачам в таких сложных условиях активных боевых действий труднее работать… Поэтому необходимо увеличивать штат медицинской службы и делать более качественную ротацию, чтобы врачи могли восстановиться", - сказал Фирсов.

Россия в ночь на 21 июня обстреляла школу в Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в телеграме.

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