Об этом сообщил глава городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Радио Свобода .

«За последние три недели выехало уже 180 человек. Позавчера было 150. Сегодня 14 только вывезли. желание получать помощь гуманитарную и не все приходят. Ориентировочно 2 200 мы видим. Среди них еще остается семеро детей. Две недели назад у нас было 47 детей. Намереваемся, что все-таки до конца недели вывезем всех детей из города", - заявил Барабаш.

По словам чиновника, последние несколько месяцев россияне усиливают ракетные обстрелы Авдеевки, иногда количество ракет достигает 12 в сутки.

"Действительно здесь горячо, действительно готовят, десятки обстрелов в сутки. Люди слышат и видят, что обстрелов меньше не становится, безопаснее город не становится, только наоборот. Плюс эти ракетные удары, авиаракетные удары. В принципе это то, чего раньше у нас почти не было, - заявил чиновник.

Барабаш также отметил, что в последнее время, именно после нового года, россияне начали применять ракеты С-300 и Х-59. Ранее по Авдеевке активнее били "Смерчами", "Ураганами" и "Точкой-У".