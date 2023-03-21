В Авдеевке сейчас остаются более 2 тысяч человек, - глава МВА
На 21 марта на территории города Авдеевка Донецкой области находятся около 2200 мирных жителей, среди них 7 детей.
Об этом сообщил глава городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Радио Свобода .
«За последние три недели выехало уже 180 человек. Позавчера было 150. Сегодня 14 только вывезли. желание получать помощь гуманитарную и не все приходят. Ориентировочно 2 200 мы видим. Среди них еще остается семеро детей. Две недели назад у нас было 47 детей. Намереваемся, что все-таки до конца недели вывезем всех детей из города", - заявил Барабаш.
По словам чиновника, последние несколько месяцев россияне усиливают ракетные обстрелы Авдеевки, иногда количество ракет достигает 12 в сутки.
"Действительно здесь горячо, действительно готовят, десятки обстрелов в сутки. Люди слышат и видят, что обстрелов меньше не становится, безопаснее город не становится, только наоборот. Плюс эти ракетные удары, авиаракетные удары. В принципе это то, чего раньше у нас почти не было, - заявил чиновник.
Барабаш также отметил, что в последнее время, именно после нового года, россияне начали применять ракеты С-300 и Х-59. Ранее по Авдеевке активнее били "Смерчами", "Ураганами" и "Точкой-У".
- Ранее спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления заявил, что российские войска пытаются окружить Авдеевку Донецкой области, город может стать вторым Бахмутом. По его словам, такова стратегическая задача врага, чтобы иметь возможность штурмовать Угледар.
- За 20 марта россияне убили 2 и ранили 3 жителей Донбасса - в Бахмуте и Авдеевке.
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