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Обзор

В Авдеевке продолжаются интенсивные бои, украинские музыканты превратили инструменты в оружие, а в Польше побеждает оппозиция. Акценты мировых СМИ 16 октября

Андриана Стахив
16 октября, 2023 понедельник
11:45
Мир про Украину

В фокусе международных изданий продолжающиеся в Авдеевке интенсивные бои, а также жизнь украинских музыкантов, которые поменяли инструменты на оружие или говорят музыкой об Украине в мире, в соседней Польше на выборах побеждает оппозиция, по предварительным подсчетам

На это и не только обращали внимание мировые СМИ на утро 16 октября.

В Авдеевке продолжаются интенсивные бои

Несмотря на ожесточенные бои в Авдеевке, украинским войскам удается сдерживать российское давление, пишет CNN. Между тем Россия совершает сотни непрерывных атак на украинские позиции в городе при поддержке танков и бронетранспортеров.

Как подчеркивают в издании, атака на Авдеевку произошла в то время, когда летнее контрнаступление Украины продолжает продвигаться гораздо медленнее, чем ожидалось изначально.

"Некоторые аналитики изначально предполагали, что этот шаг России был призван заставить Киев отвлечь часть сил, которые он использовал для атак на южной и восточной линиях фронта, но украинские официальные лица говорят, что цель действительно состоит в том, чтобы продвинуться вперед, пока Киев сосредотачивается на других направлениях", – отмечает медиа.

Снимки с геолокацией, полученные от авторитетных OSINT-аккаунтов, свидетельствуют о том, что Россия смогла добиться определенных успехов на флангах города, но не смогла добиться значительного прорыва. Но, несмотря на отсутствие прогресса, российские атаки наносят ущерб примерно 1600 мирным жителям, которые до сих пор живут в городе, где ведутся бои.

"Во время эскалации мы прекратили поставки гуманитарной помощи и пищевых продуктов в город. Мы стараемся обеспечить только эвакуацию", – цитирует CNN начальника городской военной администрации Виталия Барабаша.

Некоторые аналитики и чиновники сравнивают Авдеевку с Мариуполем, предполагая, что даже в случае оцепления она сможет продержаться против российских сил несколько недель.

Тем временем The Guardian, ссылаясь на высокопоставленного украинского командира, сообщает , что масштабное наступление на Авдеевку привело к серьезным потерям российских войск.

"Это один из крупнейших штурмов Москвы со времен полномасштабного вторжения в прошлом году, которое произошло в то время, когда контрнаступление Украины продвигается медленно, а внимание мира сосредоточено на неизбежном наземном вторжении Израиля в Газу", - подчеркивает СМИ масштабы.

Россия обстреливает город непрерывным артиллерийским огнем и авиаударами. Украинские военные говорят, что цель Москвы – окружить Авдеевку, но пока нападающие добились скромных успехов, отмечает The Guardian: 25-я армия России продвинулась вперед с юга и севера. Она захватила соседнюю деревню Бердичи и закрепилась на 150-метровом терриконе рядом с городским коксохимическим заводом.

По словам полковника Дмитрия Лысюка, политической целью Кремля является продвижение к административным границам Донецкой области.

"Они хотят взять ее до конца 2023 года. Они не успеют, – прогнозирует полковник и добавляет: – Учитывая масштаб их потерь, это очень очевидное поражение".

на фото наслідки обстрілу Авдіївки

Фото: Telegram Павла Кириленко

Одни украинские музыканты поменяли инструменты на оружие, а другие говорят музыкой об Украине в мире

Звук Национального симфонического оркестра Украины заполняет – даже переполняет – меньший из двух концертных залов Киевской филармонии. Под сверкающими люстрами элегантного, хоть и немного потрепанного помещения, оркестр делает первое прочтение нового произведения одного из самых уважаемых украинских композиторов старшего поколения Евгения Станковича, начинает свой рассказ The Guardian.

"Пока первые скрипки набирают высоту своих грифов, полномасштабное вторжение России в Украину кажется очень далеким. Единственный намек на это – стул дирижера Владимира Сиренко, покрытый пиксельным камуфляжем украинской армии. А для самого оркестра – отсутствие нескольких коллег: альтиста, который сейчас служит в армии, и тубиста, который сейчас является пулеметчиком", – акцентируют журналисты издания.

В прошлом году состоялись 22 концерта в Германии, Швейцарии, Бельгии и Лихтенштейне. Недавно оркестр вернулся из Тайваня. Сейчас проходит очередное турне, в рамках которого оркестр выступит в 17 местах по всей Великобритании, в том числе в Эдинбургском Ашер-холле, Ливерпульской филармонии и лондонском Кадоган-холле. Некоторые из музыкантов, по приглашению спикера палаты общин Линдси Гойла, также сыграют в стенах парламента.

"Напоминаем, что этот тур – не только обмен музыкой, но и определенная роль в мягкой дипломатии: культуру никогда нельзя отделять от политики, – цитируют в медиа дирижера Владимира Сиренко, он добавляет: – Вся музыка, которую мы играем - то ли Шумана, то ли Бетховена, – стала о нашей войне".

Как говорит Евгений Станкович, присоединяющийся к музыкантам за пределами зала в соседнем парке во время послеобеденного репетиционного перерыва: "Сейчас за границей есть спрос на наших композиторов и музыкантов. Долгое время слушатели знали только Ленинград и Москву".

Полномасштабное вторжение в Украину, по его словам, стало своеобразным двигателем для украинского искусства, музыки и кино: "С одной стороны, это хорошо, но, очевидно, с другой стороны, это ужасно. Много наших людей погибает".

По словам виолончелистки Наталии Субботиной, для музыкантов важно продолжать нашу работу: "Каждый воюет на своем фронте, и наша работа состоит в том, чтобы помочь остальной Европе понять украинскую культуру".

Однако, как отмечают в СМИ, в Украине метафора "культурного фронта" стала противоречивой, поскольку все чаще художники признают, что нельзя сравнивать борьбу в окопе в Часовом Яре или Бахмуте с работой в театре, художественной студии или концертном зале.

"Но учитывая, что Путин четко очертил вторжение в Украину с точки зрения языка, истории и культуры, нет никаких сомнений в важности того, что украинцы демонстрируют свое искусство, настаивая на своей самобытности, за рубежом", – заключает The Guardian.

На парламентских выборах в Польше побеждает оппозиция

Оппозиция заявляет о победе на выборах в Польше, но пока подсчет голосов продолжается, сообщает The Washington Post.

Польская политическая оппозиция объявила о победе на важнейших выборах в стране со времен падения Берлинской стены, после того как экзит-пол показал, что, хотя правящая ультраправая партия заняла первое место, у оппозиции гораздо более четкий путь к созданию правящей коалиции.

вибори у Польщі

Фото: Getty Images

"Победа оппозиции означала бы драматические изменения для Польши, где партия "Право и справедливость" удерживала власть в последние восемь лет, что сделало ее одной из самых успешных популистских партий в Европе – и образцом сворачивания демократических норм. Польское правительство установило контроль над судами и средствами массовой информации, поддержало строгие ограничения на аборты, нацелилось на права ЛГБТК+ и подорвало связи Европейского Союза", – объясняют в WP.

В издании отмечают, что если данные экзит-пола подтвердятся, результат выборов будет иметь серьезные последствия для польской демократии, европейского единства и усилий Запада, направленных на противостояние российской агрессии. Но экзит-полы, которые в Польше, как правило, считаются надежными, также могут быть несовершенными, как недавно произошло в соседней Словакии.

"Для сторонников демократии в ЕС такой результат стал бы предрождественским подарком, который укрепил бы позицию блока как защитника верховенства права в то время, когда ультраправые партии добились значительных успехов в других частях континента", – отмечает WP.

Опрос Ipsos Mori, охвативший 900 избирательных участков, показал, что "Право и справедливость" набрала 36,8% голосов. Оппозиционная "Гражданская платформа", по прогнозам, получила 31,6%. Но главное, что две политические силы, рассматриваемые как потенциальные союзники в новой "демократической" коалиции, вместе набрали еще 21,6%. Четвертая политическая сила, партия "Конфедерация", которая считается еще более правой, чем ПиС, получила гораздо более низкие результаты, чем ожидалось, - лишь 6,2%.

"Окончательные результаты ожидаются в понедельник или вторник и зависят от официального подсчета голосов, а также от того, станут ли меньшие партии действительно "королями" или вообще не попадут в парламент", - WP.

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