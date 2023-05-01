В Авдеевке после удара РФ из-под завалов не могут достать людей - спасателей обстреливают оккупанты, - МВА
В Авдеевке более суток из-под завалов не могут достать людей, поскольку спецтехника не может доехать до города из-за постоянных обстрелов со стороны захватчиков
Об этом в комментарии hromadske сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
Он отметил, что с 28 апреля под завалами пятиэтажного дома находится 81-летняя женщина. Также в результате российского авиаракетного удара под завалы попал коммунальщик, электрик 1962 года рождения.
"Признаков жизни что в первом, что во втором случае, к сожалению, нет", - сказал глава городской администрации.
Он добавил, что вчера при разборе завалов нашли телефон и куртку. Впрочем, без спецтехники поисково-спасательные работы продолжить невозможно.
"В субботу, 29 апреля, прорабатывали с ГСЧС и руководителем области вариант (как это сделать — ред.). ГСЧС уехала, но не доезжая до Авдеевки попала под обстрел и вернулась. Заехать невозможно", - рассказал Барабаш.
- По оперативной информации по состоянию на утро 1 мая в результате вражеских обстрелов общин Донетчины за последние сутки были повреждены жилые дома, территории промышленного объекта. Три человека получили ранения.
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