В Авдеевке после удара РФ из-под завалов не могут достать людей - спасателей обстреливают оккупанты, - МВА

Об этом в комментарии hromadske сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Он отметил, что с 28 апреля под завалами пятиэтажного дома находится 81-летняя женщина. Также в результате российского авиаракетного удара под завалы попал коммунальщик, электрик 1962 года рождения.

"Признаков жизни что в первом, что во втором случае, к сожалению, нет", - сказал глава городской администрации.

Он добавил, что вчера при разборе завалов нашли телефон и куртку. Впрочем, без спецтехники поисково-спасательные работы продолжить невозможно.

"В субботу, 29 апреля, прорабатывали с ГСЧС и руководителем области вариант (как это сделать — ред.). ГСЧС уехала, но не доезжая до Авдеевки попала под обстрел и вернулась. Заехать невозможно", - рассказал Барабаш.