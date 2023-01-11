В Авдеевке от сердечного приступа скончалась 6-летняя девочка, которой не вывезли из-под обстрелов, - глава ВГА Барабаш
Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш сообщил, что в Авдеевке остается примерно 2,5 тысячи жителей, в том числе и дети
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Ночью умерла 6-летняя девочка, предварительно от сердечного приступа. Девочка жила в Авдеевке с бабушкой, мама находится за границей на заработках, папа умер. Вечером у ребенка начали неметь руки и ноги, она никому не сказала. К сожалению, нет ни одного законного механизма принудительно вывозить детей из города. Мы постоянно обращаемся к нардепам и настаиваем на том, чтобы приняли такой закон. Потому что безответственные родители подвергают детей опасности", - подчеркнул Барабаш.
По словам главы Авдеевской военно-гражданской администрации, в Авдеевке остается примерно 2,5 тысяч гражданского населения.
"Видим, что за последние две недели ни одного человека не уехало, никто даже не звонит и не просит на эвакуацию. Мы постоянно проводим беседы с людьми по эвакуации. Сегодня ночью было около 20 градусов мороза в городе. Даже на эти условия люди не обращают внимания , что нужно уезжать", - подчеркнул Барабаш.
- Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш сообщил , что враг штурмует Авдеевское направление, ВСУ дают отпор
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