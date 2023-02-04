Об этом сообщили в facebook.

"Россияне непрерывно бьют по Авдеевке. В городе не осталось ни одного уцелевшего дома, отсутствуют водоснабжение, свет, газ, отопление. До полномасштабного вторжения РФ в Авдеевке жили 32 тысячи человек, сейчас – около двух тысяч, в том числе 52 ребенка", - говорится. в сообщении.

В частности, отмечается, что авдеевские полицейские вывезли из-под бомб семью с 5-летней девочкой, которая жила рядом с линией фронта.

Добавляется, что семья с маленьким ребенком жила недалеко от промзоны, где взрывы не утихают ни на мгновение. Кроме того, правоохранители эвакуировали пожилую женщину, недавно потерявшую мужа.

Читайте также: На Запорожье захватчики выдают финансовую помощь только владельцам паспортов РФ

Добавляется, что, несмотря на постоянные обстрелы, некоторые люди отказываются уезжать из города, остаются жить в темноте и страхе. Правоохранители их поддерживают, в частности, доставляют гуманитарную помощь.

"Полиция призывает жителей Авдеевки эвакуироваться в более безопасные места, потому что оставаться в городе, который российская армия цинично уничтожает, крайне опасно", - говорится в сообщении.