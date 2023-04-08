В Авдеевке остаются 4 ребенка: их прячут родители, которые не хотят уезжать
В Авдеевке Донецкой области правоохранители разыскивают детей, чтобы эвакуировать их из города. Несмотря на ежедневные обстрелы, взрослые прячут еще четырех несовершеннолетних, чтобы не уезжать из опасного района
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
В городе остаются четверо детей - их прячут родители, не желающие уезжать. Двоих детей полицейский экипаж "Белые Ангелы" уже разыскал и сейчас уговаривает семью эвакуироваться.
"Эвакуация ребенка из "горячей точки" начинается с поисков. В практике полицейских Авдеевки был случай, когда семья подговорила жителей целой улицы дать ложную информацию - якобы они вместе с ребенком уже уехали. На втором этапе полиция уговаривает взрослых выехать и объясняет, что никто не будет разлучать их с малышами, ведь эвакуация детей происходит только вместе с родными или одним из них", - говорится в сообщении.
На этот раз "Белые Ангелы" пытаются спасти двухлетнего Егора и его старшую сестру-шестиклассницу, которых прячут родители. Несмотря на ежедневные обстрелы, взрослые предпочитают оставаться дома.
Обратиться об эвакуации из Авдеевки можно в группу "Белый Ангел" по телефону 066-56-19-102, а также в действующий волонтерский пункт. Для помощи населению постоянно присутствуют представители полиции и военной администрации.
- Инфраструктура Авдеевки полностью уничтожена в результате российских обстрелов, там не осталось ни одного уцелевшего здания, а жилой фонд разрушен на 80%.
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