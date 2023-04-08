Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В городе остаются четверо детей - их прячут родители, не желающие уезжать. Двоих детей полицейский экипаж "Белые Ангелы" уже разыскал и сейчас уговаривает семью эвакуироваться.

"Эвакуация ребенка из "горячей точки" начинается с поисков. В практике полицейских Авдеевки был случай, когда семья подговорила жителей целой улицы дать ложную информацию - якобы они вместе с ребенком уже уехали. На втором этапе полиция уговаривает взрослых выехать и объясняет, что никто не будет разлучать их с малышами, ведь эвакуация детей происходит только вместе с родными или одним из них", - говорится в сообщении.

На этот раз "Белые Ангелы" пытаются спасти двухлетнего Егора и его старшую сестру-шестиклассницу, которых прячут родители. Несмотря на ежедневные обстрелы, взрослые предпочитают оставаться дома.

Обратиться об эвакуации из Авдеевки можно в группу "Белый Ангел" по телефону 066-56-19-102, а также в действующий волонтерский пункт. Для помощи населению постоянно присутствуют представители полиции и военной администрации.