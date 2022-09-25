Об этом в эфире Еспресо заявил руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

"Каждый день нужно уговаривать людей, потому что не очень охотно они едут. В среднем 2-3-4 человека вывозим в день. Это мало, смотря на то, что общее количество людей в городе 2200 гражданских. К сожалению, еще есть дети. Есть куда везти, если бы было желание", - отметил он.

Барабаш подчеркнул, что выезд из города один.

"Ее называют "дорогой смерти" или "дорогой жизни". По ней постоянно бъют, там все пристреляно. Это очень опасно. Едут с помощью волонтеров, полиции и мы лично - есть у нас бронированные "капсулы". Есть несколько областных центров которые согласно постановлению Кабмина должны принимать наших людей из области. Мы и сами договаривались с мэром Умани, они принимают наших людей в нормальных условиях. Даже трехразовое питание, если люди желают. Было бы желание ехать, а куда и как мы все организуем" , - Подытожил глава городской ВГА.