В Авдеевке остаются 2200 человек, ежедневно вывозим 2-4 человека, - глава ВГА Барабаш
Люди неохотно уезжают из прифронтовой Авдеевки Донецкой области, в городе остаются более двух тысяч человек, в том числе дети
Об этом в эфире Еспресо заявил руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш.
"Каждый день нужно уговаривать людей, потому что не очень охотно они едут. В среднем 2-3-4 человека вывозим в день. Это мало, смотря на то, что общее количество людей в городе 2200 гражданских. К сожалению, еще есть дети. Есть куда везти, если бы было желание", - отметил он.
Барабаш подчеркнул, что выезд из города один.
"Ее называют "дорогой смерти" или "дорогой жизни". По ней постоянно бъют, там все пристреляно. Это очень опасно. Едут с помощью волонтеров, полиции и мы лично - есть у нас бронированные "капсулы". Есть несколько областных центров которые согласно постановлению Кабмина должны принимать наших людей из области. Мы и сами договаривались с мэром Умани, они принимают наших людей в нормальных условиях. Даже трехразовое питание, если люди желают. Было бы желание ехать, а куда и как мы все организуем" , - Подытожил глава городской ВГА.
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