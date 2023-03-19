"В Авдеевке остается семь детей": руководитель ВГА Барабаш рассказал историю подростка, который сам выбирался из города
Люди стали больше выезжать из Авдеевки Донецкой области – сейчас в городе 2200-2300 человек. Также в Авдеевке остается семь детей
Об этом в эфире Еспресо заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.
"Ситуация по детям сдвинулась и они начали уезжать из города. По состоянию на сейчас, в городе семь детей. Вчера случай произошел - это просто трэш. Паренек вчера сам ушел без родителей, слонялся по городу искал волонтеров, чтобы уехать. Ему 17 лет, он учился в училище. Родители наотрез отказывались вывозить, он просился к родственникам - ему отказывали. Он сбежал из дома, ходил под обстрелами. Потом он понял, что вечереет и он не найдет волонтеров. Ему было очень страшно идти домой, он все-таки зашел туда, переоделся и пешком ушел из города. Куда знал. Слава богу, ехали ребята, увидели его уже за городом, он шел почти рядом с линией фронта, его подобрали, привезли в Покровск, сейчас будем заниматься лишением родительских прав. Сегодня с утра говорили с людьми, у которых он находится - хлопца трясет сутки", - рассказал он.
Глава ВГА уверен, что еще неделю-полторы и всех детей смогут вывезти из города.
"Также просто жители уехали - за три недели мы вывезли 150 человек, также уехали люди, имеющие личный транспорт. 1 960 человек в городе по спискам на получение гуманитарной помощи. Есть понимание, что их чуть больше - не все берут гуманитарку. По ощущениям 2200 -2300 человек в городе есть, но это не 2500, как было раньше", - подытожил Барабаш.
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