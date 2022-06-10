В Авдеевке остается около 3 тыс. жителей: единственная дорога в город под обстрелами, - глава ВГА Барабаш
Виталий Барабаш, глава Авдеевской военно-гражданской администрации сообщил, что за последние сутки 9 июня от обстрелов среди гражданских людей двое погибших, один ранен; за 7 июня от "градов" три человека погибли и шесть ранены
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Ситуация сложная, хотя в последние дни меньше стреляют по городу и по гражданской инфраструктуре. Но, к сожалению, за последние сутки от обстрелов из ствольной артиллерии среди гражданских людей есть двое погибших у себя дома на территории частного сектора города, одного раненого. Позавчера от "градов" три человека погибли на улице и шесть раненых, возможно, шли набрать воды или в гуманитарный штаб", - сообщил глава ВГА Авдеевки.
Виталий Барабаш добавил, что с точки зрения гуманитарных и инфраструктурных вещей все без изменений; отсутствуют вода, газ, свет. Усложнен подвоз воды и гуманитарных грузов в город, потому что заезд в Авдеевку под постоянными обстрелами.
"Около 3 тысяч мирных жителей остаются в городе, возможность вывезти людей есть, но это как рулетка "доедем или не доедем, но пытаемся найти щели между обстрелами, чтобы обезопасить выезд людей", - пояснил Барабаш.
- 4 июня глава ВГА Авдеевки Виталий Барабаш сообщил , что ГСЧС не имеет возможности ликвидировать пожары в Авдеевке, город непрерывно обстреливается
- июня глава ВГА Авдеевки Виталий Барабаш рассказал , что город обстреливают непрерывно, в том числе и жилые дома
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