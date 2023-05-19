В Авдеевке остается около 1800 гражданских, - глава ВА Барабаш
В Авдеевке Донецкой области по состоянию на 19 мая находятся 1754 человека
Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Еспресо.
"1754 человека остаются в городе - это официальная цифра. Но реальная, может, на 30 - 40 человек больше", - отметил он.
По словам Виталия Барабаша, людей считают, когда те пишут заявления на получение гумдопомощи, однако около 30 – 50 горожан принципиально не получают помощи.
"То есть около 1800 человек еще остается", - подытожил глава ВА.
- 15 мая кафиры нанесли авиаудар по Авдеевке, в результате которого погибли по меньшей мере две женщины и двое мужчин. Виталий Барабаш призвал местных эвакуироваться.
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