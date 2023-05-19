Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Еспресо.

"1754 человека остаются в городе - это официальная цифра. Но реальная, может, на 30 - 40 человек больше", - отметил он.

По словам Виталия Барабаша, людей считают, когда те пишут заявления на получение гумдопомощи, однако около 30 – 50 горожан принципиально не получают помощи.

"То есть около 1800 человек еще остается", - подытожил глава ВА.