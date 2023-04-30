В Авдеевке остается 1782 гражданских лица, среди них один ребенок, - начальник МВА Барабаш
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что в городе остается 1782 человека, среди них один ребенок, которого не могут найти и эвакуировать
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"В городе остается 1782 гражданских лица. Среди них один ребенок. К сожалению, пока мы не можем найти этого одного парня. Однако поиски продолжаются и я уверен, что совсем скоро мы его найдем и сможем эвакуировать из города. В этом вопросе следует отдать должное работникам Нацполиции и волонтерам, которые помогают эвакуировать гражданских из города", - рассказал Барабаш.
Начальник Авдеевской ГВА убежден, что в городе находится больше одного ребенка
"Хотелось бы, чтобы в городе не оставались дети. Авдеевка находится под постоянными обстрелами. Однако я уверен, что в городе остается не один ребенок. Ведь неделю назад мы нашли ребенка, который по всей имеющейся информации был на территории РФ. То есть, родственники, выехавшие в РФ, сообщили, что не имеют связи с этим ребенком и думали, что его также вывезли на территорию России", - добавил он.
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