Об этом сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в комментарии Интерфакс-Украина.

По словам чиновника, жилищный фонд города разрушен более чем на 80%.

"Инфраструктура разбита полностью – не работает ничего. Жилищный фонд более чем на 80% разрушен – это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Сейчас нет ни одного уцелевшего дома. В городе, наверное, еще с лета нет ни одного уцелевшего здания. В общей сложности у нас было 149 многоэтажных и около четырех тысяч частных домов", - рассказал Барабаш.

Чиновник заявил, что зимой оставшиеся местные жители отапливали дома с помощью печей-буржуек, которые предоставили волонтеры и государство. Кроме того, за счет субвенции из госбюджета закупили топливо для буржуек.