В Авдеевке нет ни одного уцелевшего здания, - глава ГВА
Инфраструктура Авдеевки полностью уничтожена в результате российских обстрелов, там не осталось ни одного уцелевшего здания, а жилищный фонд разрушен на 80%
Об этом сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в комментарии Интерфакс-Украина.
По словам чиновника, жилищный фонд города разрушен более чем на 80%.
"Инфраструктура разбита полностью – не работает ничего. Жилищный фонд более чем на 80% разрушен – это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Сейчас нет ни одного уцелевшего дома. В городе, наверное, еще с лета нет ни одного уцелевшего здания. В общей сложности у нас было 149 многоэтажных и около четырех тысяч частных домов", - рассказал Барабаш.
Чиновник заявил, что зимой оставшиеся местные жители отапливали дома с помощью печей-буржуек, которые предоставили волонтеры и государство. Кроме того, за счет субвенции из госбюджета закупили топливо для буржуек.
- 26 марта глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил об эвакуации сотрудников коммунальных служб и попросил жителей также уезжать.
- С 27 марта посещение города Авдеевка Донецкой области запрещено для посещения волонтеров и журналистов.
- В среду, 29 марта, российские террористы нанесли авиаудар по детскому саду в Авдеевке. Жертв удалось избежать.
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