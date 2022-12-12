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В Авдеевке нет анестезиолога, поэтому невозможно проводить никакие операции, - руководитель ВА

12 декабря, 2022 понедельник
21:41
война с Россией

В прифронтовой Авдеевке нет возможности оказывать полную медицинскую помощь при ранениях – в городе нет анестезиолога, иногда людей не успевают довозить в больницы

Об этом в эфире Эспрессо заявил руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

"Полную медицинскую помощь мы не можем оказать. На сегодня в городе остается всего один врач - терапевт, четыре медсестры и четыре младших медсестры. Понятно, что они не могут зашить, потому что не могут провести операцию даже несложную из-за отсутствия анестезиолога", - отметил он.

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Барабаш напомнил, что у города нет света, тепло через буржуйки.

"Они пытаются поддерживать санитарию и у них это очень качественно получается. Медики - это герои нашего города. Бывали случаи, когда было несколько тяжелых раненых и было понимание, что были бы возможность и время - человек мог выжить, но мы их не довозили до больниц других общин", - подытожил глава ВА.

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Здоровье
Донетчина
Авдеевка
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