В Авдеевке нет анестезиолога, поэтому невозможно проводить никакие операции, - руководитель ВА
В прифронтовой Авдеевке нет возможности оказывать полную медицинскую помощь при ранениях – в городе нет анестезиолога, иногда людей не успевают довозить в больницы
Об этом в эфире Эспрессо заявил руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш.
"Полную медицинскую помощь мы не можем оказать. На сегодня в городе остается всего один врач - терапевт, четыре медсестры и четыре младших медсестры. Понятно, что они не могут зашить, потому что не могут провести операцию даже несложную из-за отсутствия анестезиолога", - отметил он.
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Барабаш напомнил, что у города нет света, тепло через буржуйки.
"Они пытаются поддерживать санитарию и у них это очень качественно получается. Медики - это герои нашего города. Бывали случаи, когда было несколько тяжелых раненых и было понимание, что были бы возможность и время - человек мог выжить, но мы их не довозили до больниц других общин", - подытожил глава ВА.
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