В Авдеевке несколько месяцев не могут найти последнего ребенка
В Авдеевке Донецкой области правоохранители пытаются найти и эвакуировать последнего ребенка, который остается в городе. Его скрывают родители, которые не хотят уезжать
Об этом сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
"Официально у нас в городе остается один ребенок, мы не можем его найти уже несколько месяцев точно. Последний месяц мы даже родителей не видим, где-то они очень сильно прячутся. Это уже как шпионские страсти, но, к сожалению, найти его не удается пока" , – рассказал Барабаш.
По его словам, ребенка от эвакуации скрывают родители, и пока неизвестно, уехали ли они самостоятельно.
"Не можем найти ни мы, ни полиция, ни волонтеры, которые помогают с эвакуацией. Иногда уже думаем "может они уехали сами", но никакого подтверждения, что ребенок находится где-то в более безопасном месте, нет. Поэтому поиски продолжаются", - рассказал. Барабаш.
- Во вторник, 23 мая, Россия с авдала ракетного удара по зданию бывшей железнодорожной больницы в Авдеевке, убив по меньшей мере четырех мирных жителей.
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