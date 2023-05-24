В Авдеевке несколько месяцев не могут найти последнего ребенка

Об этом сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Официально у нас в городе остается один ребенок, мы не можем его найти уже несколько месяцев точно. Последний месяц мы даже родителей не видим, где-то они очень сильно прячутся. Это уже как шпионские страсти, но, к сожалению, найти его не удается пока" , – рассказал Барабаш.

По его словам, ребенка от эвакуации скрывают родители, и пока неизвестно, уехали ли они самостоятельно.

"Не можем найти ни мы, ни полиция, ни волонтеры, которые помогают с эвакуацией. Иногда уже думаем "может они уехали сами", но никакого подтверждения, что ребенок находится где-то в более безопасном месте, нет. Поэтому поиски продолжаются", - рассказал. Барабаш.