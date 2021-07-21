В Авдеевке на коксохимическом заводе произошел пожар
На Авдеевском коксохимическом заводе произошло возгорание конвейерной ленты
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Согласно сообщению, в 9:32 Главное управление получило информацию о возгорании конвейерной ленты коксового цеха №1 Авдеевского коксохимического завода, в г.. Авдеевка. Для ликвидации пожежии было направлено силы и средства по повышенному номеру вызова.
Бойцы ДСНС установили, что происходит горение транспортерной ленты на территории коксового цеха №1 на высоте 20 м длиной 70 м.
Отмечается, что в 10:12 пожар удалось локализовать, а в 10:21 - ликвидировать.
Погибших и пострадавших нет. Рабочий процесс не приостановлен.
Отмечается, что погибших и пострадавших в результате пожара нет.
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