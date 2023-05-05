В Авдеевке из-под завалов извлекли тело погибшего от обстрела РФ коммунальщика
В Авдеевке 5 мая из-под завалов извлекли тело убитого россиянами коммунальщика, а от нового обстрела погибла женщина
Об этом сообщил глава городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Эспрессо.
"Сегодня (5 мая - ред.) разобрали завалы предыдущих ракетных ударов. Нашли тело нашего коммунальщика 1962 года рождения", - подчеркнул он.
По словам Виталия Барабаша, вскоре после этого РФ снова ударила по городам ракетами, в результате чего погибла женщина. Ее муж и мать находятся под завалами. Глава городской администрации отметил, что они, скорее всего, тоже погибли.
- По состоянию на 1 мая в Авдеевке более суток из-под завалов не могли достать людей , поскольку РФ постоянно обстреливала спецтехнику.
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