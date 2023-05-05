Об этом сообщил глава городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Эспрессо.

"Сегодня (5 мая - ред.) разобрали завалы предыдущих ракетных ударов. Нашли тело нашего коммунальщика 1962 года рождения", - подчеркнул он.

По словам Виталия Барабаша, вскоре после этого РФ снова ударила по городам ракетами, в результате чего погибла женщина. Ее муж и мать находятся под завалами. Глава городской администрации отметил, что они, скорее всего, тоже погибли.