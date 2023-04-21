В Авдеевке Донецкой области осталось 1790 жителей, глава ГВА Барабаш
Из Авдеевки в Донецкой области 20 апреля эвакуировались семеро горожан, еще 1790 человек остаются в городе
Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Эспрессо.
"1790 жителей, если не ошибаюсь (остается в Авдеевке, - ред.). Вчера, 20 апреля, семь человек уехали из города", - подчеркнул он.
По словам Виталия Барабаша, гуманитарной помощи достаточно. Почти каждый день горожанам завозят продукты питания, средства гигиены, лекарства. Начальник военной администрации отметил, что в Авдеевке также есть резервы гумпомощи, однако отметил, что из города следует эвакуироваться.
- С 15 по 18 апреля из прифронтовой Авдеевки Донецкой области вывезли троих детей , сейчас в городе остается 12-летний подросток.
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