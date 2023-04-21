Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Эспрессо.

"1790 жителей, если не ошибаюсь (остается в Авдеевке, - ред.). Вчера, 20 апреля, семь человек уехали из города", - подчеркнул он.

По словам Виталия Барабаша, гуманитарной помощи достаточно. Почти каждый день горожанам завозят продукты питания, средства гигиены, лекарства. Начальник военной администрации отметил, что в Авдеевке также есть резервы гумпомощи, однако отметил, что из города следует эвакуироваться.