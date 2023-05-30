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В Авдеевке более 1700 человек, они уезжают очень медленно, - Барабаш

30 мая, 2023 вторник
09:03
Война с Россией

На сегодняшний день 1737 человек остается в Авдеевке. На прошлой неделе из города эвакуировали вывезли 10 человек, на прошлой - 15 человек

Об этом в эфире Эспрессо заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

"Еще много людей в городе. Они едут, но очень медленно. На сегодняшний день 1737 человек остается в городе. На прошлой неделе мы вывезли 10 человек, позапрошлой - 15. Когда случаются серьезные трагедии, например, тот авиаудар, который одновременно две ракеты составил - на следующий день уехало сразу пять человек и было записано на эвакуацию на следующие три дня почти 30 человек. Из них в итоге уехало семь", - сказал он.

Барабаш добавил, что день проходит, люди успокаиваются, меняют решение и не хотят уезжать.

"К сожалению, еще один ребенок остается в городе, мы не нашли этого мальчика. Надеемся, что они уехали, но нет никакого подтверждения того, что ребенок находится в более безопасном месте. Поиски продолжаются. Мальчику 12 лет", - подытожил глава ВГА.

  • В горячих точках Донбасса, где продолжаются боевые действия, еще остаются дети , чьи родители их скрывают или отказываются уехать
Донетчина
Авдеевка
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