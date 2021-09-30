В Атлантическом океане сформировался шторм, который может превратиться в ураган
Тропический шторм, который может усилиться до урагана, сформировался в экваториальной части Атлантического океана
Об этом сообщает Укринформ.
Согласно очередности появления в сезоне штормов, циклона дали имя "Виктор".
По информации Национального центра по наблюдению за ураганами США, скорость ветров внутри циклона составляет 63 км / ч, что соответствует шторма. "Виктор" движется на северо-запад, в сторону США, со скоростью до 21 км / ч.
Синоптики прогнозируют, что шторм может приступить к ураганом в течение пятницы-субботы.
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