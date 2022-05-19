В артиллерийской войне мы побеждаем, – старший сержант ВСУ Руслан Кошулинский

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Старший сержант ВСУ отметил, что сейчас украинская армия получает классную технику и учится на ней работать, главное связать к единой цепи старую систему с новой.



"Не секрет, что украинская армия проводила обучение на советской старой технике, точно такой же, как и в Московии. Но учитывая то, что у нас нет в Украине своих заводов по изготовлению снарядов или стволов, соответственно, у нас нет возможности, где докупить. К примеру, наша артиллерийская установка 152-миллиметровая самоходная или прививная "Мста-С" или " Гиацинт-С ", у нас к ним нет снарядов и, соответственно, мы не можем купить у натовцев, потому что у них калибр 155", – пояснил старший сержант.



Военнослужащий отметил, что сейчас ВСУ очень быстро переходит на натовский стандарт калибра. Уже активно работает американская гаубическая система М777 , которая более эффективна, лучше, и легче старой техники.



К примеру, 120-мм миномет советской системы, если к нему добавить американскую мину, она летит дальше. Прицельная дальность нашего миномета 7 км 100 м, если ему поставить американскую мину 120 калибра, то она летит 8 км. Это значит, что мы стреляем, а такие же минометы со стороны врага к нам не достают" - рассказал Кошулинский.



Также специалист отметил, что артиллерийская школа, еще в советское время, вся почти была сконцентрирована в Украине: Сумское артиллерийское училище, Хмельницкое, Одесское, Академия сухопутных сил во Львове – все лучшие, поэтому ВСУ и побеждает в артиллерийской войне.



Старший сержант ВСУ подчеркнул: "В поединке мы намного лучше, во-первых, качество наших специалистов, во-вторых, техника, которая более дальнобойна и легче. К примеру, американская гаубица М777 вдвое легче эквивалента того, что есть сейчас на вооружении в врага Это значит, что мы можем тем самым КрАЗом взять вдвое больше боеприпасов, больше другой техники, то есть можем нагрузить и быстрее разложить, выстрелить и собраться, чтобы отойти с этой позиции.Вес в два раза меньше, а эффективность и качество такое же. Более современная техника, которая за минуту выстреливает большее количество снарядов и легче координируется, чтобы точнее попасть, а учитывая, что поступающие боеприпасы, например, " Эскалибур " или М777, то точность составляет метр попадания. Представляете себе ситуацию на расстоянии 20-30 км есть мы имеем огромную точность и это уникальные вещи".



Руслан Кошулинский отметил, что наши специалисты быстро учатся и обучение новой технике проходит на ходу, прямо на марше.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин отметил , что на следующем этапе войны дальнобойная артиллерия из Западных поставок играет решающую роль.

17 мая за сутки на Юге Украины ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией было поражено 110 позиций РФ

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