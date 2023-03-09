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В артиллерийских подразделениях войск РФ в ближайшие 2-3 месяца возможен дефицит боеприпасов, - Генштаб

9 мартa, 2023 четверг
09:49
война с Россией окупанти

Россияне уже почти использовали весь запас артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах центральной части России

Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 марта.

По предварительной информации, вооруженные силы РФ уже почти использовали весь запас артиллерийских боеприпасов размещенных на складах центральной части России. Поэтому наблюдается перемещение на территорию временно оккупированной части Украины боеприпасов уже со складов размещенных в других регионах России. Это значительно увеличивает сроки доставки.

По данным Генштаба также наблюдается неудовлетворительное состояние и качество новых партий боеприпасов в связи с ненадлежащим хранением и нарушением правил и норм обслуживания. Около 50% из них имеют видимые признаки повреждения ржавчиной.

"В условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющимся неудовлетворительным состоянием боеприпасов следует ожидать их дефицита в артиллерийских подразделениях армии РФ в течение ближайших 2-3 месяцев", - говорится в сообщении.

ВСУ отразили более 110 атак врага на 5 направлениях

Основные усилия враг продолжает сосредоточиваться на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки украинские воины отбили на них более 110 атак.

РФ нанесла 25 авиационных, 2 ракетных удара, а также осуществила 32 обстрела Украины с РСЗО

Враг и дальше нарушает нормы Международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, совершать артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства.

А в течение предыдущих суток, 8 марта, противник нанес 25 авиационных, 2 ракетных удара, а также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок не обнаружено.

В то же время враг обстрелял районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Харьковка и Атинское Сумской области и Стрелка, Терновая, Вильчая, Каменка, Двухлетняя и Голубовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Спорное и Белогоровка.

Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них – Ольшана, Купянск, Кисловка, Первомайское, Песчаное и Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка – Луганской, а также Новоселовка, Колодцы, Диброва, Берестово, Ямполь, Северск, Раздолевка и Ягодное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении кафиры не прекращают штурмовые действия в направлении города Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Александро-Шультино.

Вражеские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Железнянское, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба, Нью-Йорк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Новомихайловка, Марьинка и Угледар Донецкой области.

Вражеские обстрелы подверглись районам 20 населенных пунктов. Среди них – Александрополь, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка, Невельское, Красногоровка, Победа, Причистовка и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Обстрелы подверглись районам более 30 населенных пунктов. В частности, это - Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Каменское, Темировка, Ольговское, Красное, Староукраинка, Волшебное и Новоандреевка на Запорожье, а также Змеев , Николаевка, Ольговка, Львов, Понятовка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Качкаровка, Красный Маяк, Тягинка, Токаровка и Федоровка Херсонской области.

Украинские воины поразили районы скопления врага и командный пункт

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и удара по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

А ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения личного состава и нанесли огневое поражение по командному пункту одного из подразделений армии РФ.

  • Во время массированной атаки 9 марта РФ осуществила 81 пуск ракет разных типов, защитники сбили 34 крылатых и 8 управляемых авиационных единиц, в том числе ликвидировано 4 БПЛА.
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