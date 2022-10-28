Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я думаю, что абсолютно ничего у россиян в арсенале больше не осталось. Всё мы видели, мы видели все их ракеты, мы видели атаки на любые объекты нашей инфраструктуры. То есть мы видели всё. И нет у россиян ничего, чем они еще могли бы удивить", – сказал Сергей Кузан.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что если бы Россия имела в своем арсенале что-то, что могло бы помочь одержать победу на поле боя, давно бы уже воспользовалась этим шансом перехватить инициативу на фронте.

"Если бы это было, они уже давно бы использовали это для того, чтобы не дать нам перехватить инициативу. А я напомню, что как раз на фронте мы владеем инициативой. И они уже, обратите внимание, перестали применять свои основные ракеты и дроны по военным объектах", - добавил он.