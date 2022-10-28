В арсенале россиян уже нет ничего, что могло бы помочь им перехватить инициативу на фронте, – военный эксперт Кузан
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что у российской армии нет больше ничего, чем она могла бы удивить Вооруженные Силы Украины на поле боя
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я думаю, что абсолютно ничего у россиян в арсенале больше не осталось. Всё мы видели, мы видели все их ракеты, мы видели атаки на любые объекты нашей инфраструктуры. То есть мы видели всё. И нет у россиян ничего, чем они еще могли бы удивить", – сказал Сергей Кузан.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что если бы Россия имела в своем арсенале что-то, что могло бы помочь одержать победу на поле боя, давно бы уже воспользовалась этим шансом перехватить инициативу на фронте.
"Если бы это было, они уже давно бы использовали это для того, чтобы не дать нам перехватить инициативу. А я напомню, что как раз на фронте мы владеем инициативой. И они уже, обратите внимание, перестали применять свои основные ракеты и дроны по военным объектах", - добавил он.
- ВСУ делают значительные успехи на фронте, так что в ближайшее время могут освободить оккупированный российской армией Херсон.
- Российские войска переходят в оборону на большинстве участков фронта в Украине.
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