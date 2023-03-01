В "Арсенале" до сих пор разочарованы, что Мудрик не стал их игроком, - журналист Джонс

Об этом сообщает GiveMeSport.

"Они все еще имеют определенное раздражение из-за ситуации с Мудриком. Они до сих пор разочарованы тем, что он не стал их игроком. Потому что они знают его способности и то, насколько высоким может быть его потолок", - сказал журналист Дин Джонс.

С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 6 матчей, но результативными действиями не отличился.

Зимой "Арсенал" почти приобрел у "Шахтера" Мудрика, но в последний момент "Челси" предложил больше денег, чем украинец.