В "Арсенале" до сих пор разочарованы, что Мудрик не стал их игроком, - журналист Джонс
Авторитетный журналист Дин Джонс рассказал, что в "Арсенале" до сих пор раздражены из-за срыва трансфера украинского вингера Михаила Мудрика
Об этом сообщает GiveMeSport.
"Они все еще имеют определенное раздражение из-за ситуации с Мудриком. Они до сих пор разочарованы тем, что он не стал их игроком. Потому что они знают его способности и то, насколько высоким может быть его потолок", - сказал журналист Дин Джонс.
С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 6 матчей, но результативными действиями не отличился.
Зимой "Арсенал" почти приобрел у "Шахтера" Мудрика, но в последний момент "Челси" предложил больше денег, чем украинец.
- 11 февраля журналист Пирс Морган унизил игру вингера "Челси" Михаила Мудрика и назвал украинца "индюком".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.36
Покупка 38.36Продажа 39.34
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное