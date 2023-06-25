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В армии Японии планируют использовать спутниковый интернет Starlink, - СМИ

25 июня, 2023 воскресенье
08:02
Мир Япония

Вооруженные силы Японии тестируют спутниковый интернет-сервис Starlink Илона Маска, который минобороны страны планирует использовать в армии со следующего года

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные правительственные источники.

Отмечается, что силы самообороны Японии с марта развернули систему Starlink в десяти разных местах на территории страны и тестируют ее эффективность для нужд военных.

Сейчас министерство обороны страны уже имеет доступ к спутникам связи на геостационарной орбите, но использование технологии Starlink под управлением SpaceX Илона Маска придаст устойчивость коммуникаций со спутниками на низкой околоземной орбите.

Страны по всему миру стремятся создать устойчивость против риска глушения коммуникаций или атак на спутники в случае конфликта.

Reuters отметил, что Украина разворачивает технологию Starlink на поле боя, несмотря на то, что Россия до сих пор пытается заблокировать ее использование в регионе.

  • 1 июня Пентагон объявил , что купит для украинских военных терминалы Starlink - по соображениям безопасности, точное количество контрактов и терминалов минобороны США пока не называет.
  • 23 июня SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 56 спутниками Starlink на низкую орбиту вокруг Земли.
Япония
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