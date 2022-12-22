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OPINION

В армии США за нарушение дисциплины или невыполнение приказа тоже можно сесть в тюрьму

Юрий Богданов
22 декабря, 2022 четверг
10:01
Мнение

О реакции на одобрение Залужным законопроекта 8271 (о дисциплине)

Важно! Этот текст не о нюансах содержания законопроекта. Я слышал от юристов и военных всех рангов диаметрально противоположное мнение об этом законе. Я не уверен, что имею право рассуждать о нравственности или законности. Я не военный. И не юрист. Но вот о менеджменте — вполне могу.

Не очень хотел писать. Потому что это очень сложная тема, и здесь нет простого или приятного решения. Но во всем этом диспуте (особенно в реакции на Залужного) игнорируется ключевой аспект.

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У нас недооценивается вопрос: какую военную и чисто менеджерскую задачу решает Залужный, генералы ГШ, Сухопутных войск, терробороны, НГУ, СБУ и т.д. Они первые со времен Второй мировой войны в демократической стране, где права человека и общественное мнение что-то означают, управляют силами такого размера. Не армией мирного времени, а воюющей армией. Силы обороны приближаются к 1 миллиону (официальные заявления).

У нас недооценивается вопрос: какую военную и чисто менеджерскую задачу решает Залужный, генералы ГШ, Сухопутных войск, терробороны, НГУ, СБУ и т.д. Они первые со времен второй мировой войны в демократической стране, где права человека и общественное мнение что-то означают, управляют силами такого размера.

Чтобы такая армия, составленная преимущественно из людей, которые никогда не воевали, людей, которые пошли в армию по первому зову (и часть из них неправильно оценили свою готовность не столько к боевым действиям, сколько к армейскому менеджменту), в которой не очень умные и адекватные офицеры и сержанты (они где угодно есть) эффективно управляют. Необходимы не только приятные и популярные решения. Не только благие намерения и позитивная мотивация. Но и куча дисциплинарных правил и та же бюрократия

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Кстати, в армии США за нарушение дисциплины или невыполнение приказа тоже можно сесть в тюрьму. Так бывает.

Армия не лишена всех недостатков "гражданских" предприятий и организаций. Насколько я могу понимать по опыту работы с ВСУ – госорганы или корпорации на максималках. Довбней на всех уровнях хватает. И кроме преград и раздражения знаменитая военная бюрократия призвана снизить влияние этих самых долбней.

Наша армия в 2014-2021 гг. не была реформирована (простите, если сломал картину мира). Армия лучше финансировалась. Там навели определенный порядок. Но ни на уровне МО, ни на уровне военной составляющей бюрократия и принципы управления не изменились кардинально. Не было для этого политической воли. Извините, любители Петра Алексеевича. Извините, любители Владимира Александровича. Бюрократия, идиоты на среднем уровне, устаревшие протоколы – все на месте.

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И вот в эту армию в феврале — марте пришли несколько сотен тысяч разных людей. В армию, где нет нужного количества офицеров и сержантов лучших качеств и стандартов американской армии (их и в самой американской армии не то чтобы в избытке). И если первые месяцы это все проехало на энтузиазме и необходимости банально выжить (при большом количестве инцидентов с дружеским огнем, потому что нужной квалификации банально нет), то сейчас это нужно упорядочивать. (К нашему счастью, у россиян все с этим намного-много хуже).

В армию в феврале-марте пришли несколько сотен тысяч очень разных людей. В армию, где нет нужного количества офицеров и сержантов передовых качеств и стандартов американской армии (их и в самой американской армии не то чтобы в избытке)

Да, этот закон направлен на это. Да, он многим может справедливо не нравиться. Я думаю, тем генералам, которых Залужный изгнал, это тоже не очень понравилось. Я еще знаю – вероятно – о десятках изгнанных полковников. Хотя долбни еще остаются. Но этот трек – движение с двух сторон. Да, гайки подкрутят. И это один из шагов.

(Нет, реформировать структуру, отменить бюрократию, полностью перебрать систему управления в организации, которая находится в состоянии полноценной войны и выросла в несколько раз быстро — невозможно).

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И если вы доверяете Залужному вести войну, доверяйте ему и генералам и менеджерам. Потому что они решают задачу, которую никто не решал 80 лет. Его или Зеленского как политического руководителя никто не может научить как правильно. И они не могут уйти от всех ошибок и неприятных решений. Потому что совершенно ни у кого нет нужного опыта.

Я знаю, что этот текст многим людям не понравится. И, может быть, справедливо. И я должен это написать. Спасибо.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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