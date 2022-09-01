Об этом сообщает Defense News.

Офис, который уже назвали Program Manager Cyber ​​and Space, будет входить в исполнительный офис программы по разведке, электронной борьбе и датчикам, который испытывает и использует оборудование, такие как капсулы радиопомех, биометрические информационные системы и средства навигации на поле боя.

На этот офис будут возлагать ответственность за наступательные действия в киберпространстве и базовую инфраструктуру для кибермиссий Пентагона.

"Это одна из вещей, к которой мы движемся, – сказал заместитель председателя PEO IEW&S, генерал Эд Баркер. – Мы определенно пытаемся перестроиться на некоторые из этих новых приоритетов и областей".

Согласно Национальному институту стандартов и технологий, наступательные кибердействия определяют как "сделки в киберпространстве, направленные на демонстрацию силы".

31 августа стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в скором времени объявит о дополнительной помощи безопасности для Украины.

В тот же день в Пентагоне сообщили, что Украина получит от США две системы NASAMS в 2024 году.

25 августа СМИ сообщили, что в США будет предложено официальное название военной миссии в Украине. Пентагон будет действовать по принципу миссий в Ираке и Афганистане, которые назывались соответственно операциями "Иракская свобода", "Несокрушимая свобода" и "Страж свободы"

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