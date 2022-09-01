В армии США появится офис для наступательных кибер- и космических действий
В 2023 году армия США создаст офис, который будет заниматься наступательными кибер- и космическими операциями
Об этом сообщает Defense News.
Офис, который уже назвали Program Manager Cyber and Space, будет входить в исполнительный офис программы по разведке, электронной борьбе и датчикам, который испытывает и использует оборудование, такие как капсулы радиопомех, биометрические информационные системы и средства навигации на поле боя.
На этот офис будут возлагать ответственность за наступательные действия в киберпространстве и базовую инфраструктуру для кибермиссий Пентагона.
"Это одна из вещей, к которой мы движемся, – сказал заместитель председателя PEO IEW&S, генерал Эд Баркер. – Мы определенно пытаемся перестроиться на некоторые из этих новых приоритетов и областей".
Согласно Национальному институту стандартов и технологий, наступательные кибердействия определяют как "сделки в киберпространстве, направленные на демонстрацию силы".
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