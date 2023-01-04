В армии РФ стремительно увеличивается количество дезертиров. Убегают даже те, кого назначают искать беглецов, - офицер ВСУ Штефан
В российской армии стремительно увеличивается количество дезертиров - солдат, бегущих с фронта
Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Последние события на фронте и количество "демобилизованных" российских террористов стремительно увеличивают количество дезертиров в рядах оккупантов. Они просто убегают группами. Командиры ничего не могут сделать", - пишет Штефан.
Офицер ВСУ также рассказал интересный факт, что россияне, которых отправляют на задержание дезертиров, тоже бегут.
- 1 января Анатолий Штефан рассказал, что украинские защитники ликвидировали российского снайпера-террориста, воевавшего против Украины.
- Военнослужащий РФ в разговоре со своим другом заявляет, что из разных источников поступает информация о полной мобилизации в России с последующим наступлением.
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