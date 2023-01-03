Техника и боеприпасы для украинской армии

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором говорилось о возможных шагах агрессора в ближайшей перспективе, а также об обеспечении нашей армии техникой и боеприпасами. По поводу боеприпасов напомню, что враг в более пиковые периоды боевых действий использовал за сутки около 60 тысяч выстрелов, сейчас этот показатель уменьшился до 20 тысяч, а в марте ожидается, что он упадет примерно до 10 тысяч. Но это больше, чем может себе позволить украинская армия, поэтому сейчас рассматриваются главные направления усиления нашей мощности за счет регулярных, ритмичных поставок боеприпасов со стороны стран НАТО . Также решается вопрос о развертывании оборонной промышленности по производству боеприпасов и получению наиболее дефицитных боеприпасов из разных стран, где мы можем обеспечить закупки, это касается боеприпасов калибра 122 мм.



Появилась информация, фото и видео, что украинская армия уже использует боеприпасы, которые мы получили из Пакистана с помощью Британии. Дальнейшие перспективы зависят от ритмичности поставок западных систем вооружения, хотя западные партнеры начинают говорить о том, что мы должны делать ставку на преимущество наших вооружений в точности, мощности и дальности. Это абсолютно верно, но не снимает вопрос об объемах поставок боеприпасов и западных систем вооружений, потому что без этого трудно проводить активные контрнаступательные действия со стороны ВСУ, ожидаемые украинским обществом.

Бахмутское направление

Вместе с тем ВСУ уже освободили 40% территорий, которые Россия оккупировала после полномасштабного вторжения, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Однако враг все равно сопротивляется на оккупированных территориях, а на отдельных участках стремится проводить активные наступательные действия. Подтверждением тому ситуация на Бахмутском направлении, где уже семь месяцев продолжаются тяжелые бои. Все время враг пытается окружить город или взять его штурмом.

Петр Кузык, командир батальона "Свобода", капитан Национальной гвардии Украины, рассказал о ситуации в самом Бахмуте и отметил, что сейчас происходит следующая эскалация давления, враг активизировался. На некоторых участках давление снизилось, это связано с тем, что мы истребили много личного состава противника. Также мы побили много вражеских местных складов с боеприпасами. Хорошо сработала наша артиллерия, в частности HIMARS, по тыловой линии врага.

Однако перед Новым годом противник постоянно штурмовал, было по 7-10 штурмов в сутки. Россияне потеряли невероятное количество людей, потому что бросали новые и новые подразделения на штурмы. На этом этапе можно сказать, что враг выдохся, динамика штурмов снизилась, но Бахмут бомбят и обстреливают артиллерией. Почти по всему участку происходят штурмы с меньшей интенсивностью, но происходят. Ничего не меняется, динамика как была большой, так и остается. Ситуативно она может уменьшаться или увеличиваться, и это происходит по разным причинам. Враг немного выдыхается или ждет новых подразделений, также и вагнеровцы заканчиваются, они ждут нового подкрепления зэков. Я не думаю, что противник перестанет штурмовать, потому что для них Бахмут – это уже точка невозврата. Уже местное руководство и аналитики оккупантов смирились с тем, что они Бахмут не могут взять , а в Москве к этой мысли никак не привыкнут. Поэтому противник и дальше будет пытаться брать город и еще больше класть людей.

Это не уменьшает нагрузку на украинских защитников, наши подразделения тоже истощаются. Враг постоянно ищет слабину в обороне. Когда противник понял, что в лоб Бахмут не возьмет, они ушли справа и слева флангами, но получили по зубам и расширили дистанцию фланговых обходов.

Петр Кузык рассказал, что на Соледаре россияне имеют небольшой тактический успех. Сейчас там ситуация стабилизируется, но если где-то они находят трещину в обороне, то концентрируют там силы и пытаются развить успех именно на этой плоскости. Поэтому на Соледаре сейчас оживляется противостояние, продолжаются уличные бои. У нас коварный враг, поэтому ожидать от него чего-то хорошего не приходится.

Кузык добавил относительно Клещеевки и Озаряновки, которые разграничены водным каналом, там в районе дамбы и переходов этого канала постоянно идут бои. Россияне довольно серьезно давили несколько месяцев в этом направлении, где и положили невероятное количество людей. Они откатились назад, но пытаются укрепиться в этом районе. Бои не прекращались ни на секунду. Вычищаем от врага постоянно разные участки. От пленных мы узнаем, что наемники не успевают получать заработную плату, потому что у них колоссальные потери. Но Россию никогда не останавливало количество потерь.

Удар по скоплению противника в Макеевке

Антон Михненко, эксперт компании Defense Express по вопросам обороны и технологии, пояснил, что любые решения по нанесению огневых ударов по противнику принимаются на основе разведывательных данных. Если говорить, что мы отследили работу сотовых сетей и мобильных телефонов, увидев скопление, и сразу нанесли удар по Макеевке, где сосредоточились российские войска, то это преждевременные выводы об обнаружении объекта поражения. Потому что до этого была проделана большая работа по сбору агентурных данных, также данные из наблюдений наших ССО, которые находятся в глубоком тылу, соответственно, та или иная информация о расположении военного контингента противника была собрана в одно целое и источники информации были проанализированы. И только после этого принимаются соответствующие решения. А для подготовки подобных ударов проводится комплекс мероприятий.



Соответственно, мы можем сделать следующие выводы. Первое: наша разведка работает достаточно эффективно. Второе: разведданные мы используем из разных источников, что дает нам возможность производить точные поражения. Третье: мы максимально эффективно используем арсенал вооружения, который получаем от наших партнеров.



Антон Михненко подчеркнул, что мы производим поражение точно в цель, уменьшая возможности врага использовать личный состав и военную технику для проведения боевых действий. Также в управлении войсками РФ и в самих российских войсках не хватает знаний, навыков для того, чтобы правильно действовать, а это демонстрирует несостоятельность командного состава противника.

Кроме того, россияне пытаются мобилизовать человеческий ресурс и привезти его на оккупированные территории Украины, а ключевая проблема, с которой они сталкиваются, – это размещение этого личного состава. Восток Украины насыщен разнообразными зданиями и инфраструктурными объектами, где можно спрятаться, но скрыть передислокацию большого контингента в этот регион и обеспечить их — это очень и очень сложно. Поэтому мобилизация человеческого ресурса приводит к значительным потерям и так будет и в дальнейшем.



По мнению Михненко, оккупанты начнут искать крайних среди своих по отношению к любым военным операциям, будут искать виновных среди военных, ФСБ или других военных структур, что они что-то не выполнили, не обеспечили защиту, поставку или мобилизацию, и это снова будет играть нам руку. И они будут ржаветь изнутри. Это главный момент, потому что ржавчина изнутри будет больше с каждым днем разъедать российскую армию, российские политические структуры и вообще Россию.